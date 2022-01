Diretta Cagliari Bologna/ Streaming video tv: Mazzarri per risalire (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA: PUNTI CHE SCOTTANO!

Cagliari Bologna, diretta dall’arbitro Davide Ghersini alle ore 20.45 di questa sera, martedì 11 gennaio 2022, è la partita che allo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo completerà il lunghissimo programma della ventunesima giornata di Serie A. Arriviamo alla diretta di Cagliari Bologna avendo parlato soprattutto di Covid e quarantene negli ultimi giorni: il Bologna è stata l’ultima squadra ad uscire dall’isolamento e non ha gradito la decisione della Lega di giocare già stasera, ma questo sarà.

Bologna Inter/ I rossoblù presentano la distinta, rischio 0-3 a tavolino

Il Cagliari di Walter Mazzarri proverà ad approfittare della situazione: l’obiettivo per i rossoblù sardi sarà la seconda vittoria consecutiva dopo il colpaccio a casa della Sampdoria il giorno dell’Epifania, sarebbe un inizio fantastico per il girone di ritorno, se si considera che in meno di una settimana arriverebbero più vittorie dell’unica ottenuta in tutta l’andata. Guai però a pensare a un Bologna arrendevole, il Cagliari non può sbagliare questa partita nella difficile rincorsa alla salvezza: che cosa ci dirà dunque la diretta Cagliari Bologna?

Diretta/ Sampdoria Cagliari (risultato finale 1-2): Pavoletti completa il ribaltone!

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Bologna sarà disponibile solo per le televisioni dotate di connessione a Internet, perché questa sarà una delle sette partite della giornata trasmesse in diretta streaming video esclusiva sulla piattaforma DAZN, secondo le modalità ormai ben note a tutti gli appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Cagliari Bologna. Walter Mazzarri potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 3-5-2: vi sono diverse assenze, in difesa dovremmo allora vedere titolari Altare, Lovato e Carboni davanti al portiere Cragno; nella folta linea a cinque di centrocampo potremmo invece vedere Bellanova, Deiola, Marin, Grassi e Dalbert da destra a sinistra; infine ecco Pavoletti e Joao Pedro nella coppia d’attacco.

Probabili formazioni Bologna Inter/ Diretta tv: attacco ‘corto’ per Inzaghi

Situazione sicuramente più difficile per Sinisa Mihajlovic, che dovrà fare i salti mortali per disegnare la formazione titolare del suo Bologna. Proviamo a disegnare un modulo 3-4-2-1 con i giocatori rimasti a disposizione: Skorupski in porta; difesa a tre formata da Bonifazi, Binks e Theate; a centrocampo da destra a sinistra De Silvestri, Svanberg, Soriano e Dijks; infine nel reparto offensivo ecco Skov Olsen e Orsolini a supporto della prima punta Arnautovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Cagliari Bologna in base alle quote emesse dall’agenzia Snai, che ci descrivono una partita sulla carta molto equilibrata. Il segno 2 per la vittoria del Bologna è leggermente favorito ed è quotato a 2,55 contro il 2,80 per il segno 1 in caso di successo del Cagliari. L’ipotesi più remunerativa è invece il pareggio, con il segno X che varrebbe 3,30 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA