Diretta Cagliari Brescia/ Streaming video tv: tornano le rondinelle (Serie A)

Cagliari Brescia, in diretta dalla Sardegna Arena, si gioca alle ore 20:45 di domenica 25 agosto ed è una delle partite che rientrano nel programma della prima giornata di Serie A 2019-2020: appuntamento comunque importante questo, perchè dopo otto anni le rondinelle tornano a giocare nel massimo campionato. Il torneo cadetto è stato dominato dalla squadra di Eugenio Corini, chiaramente confermato in panchina e adesso a caccia di una salvezza non impossibile, a patto che il Brescia si comporti bene anche nelle partite esterne. Come questa, contro un Cagliari che l’anno scorso ha avuto un rendimento ondivago e ha rischiato di retrocedere; Rolando Maran dovrà migliorare il passo nel girone di ritorno, perchè non per la prima volta ha avuto di questi problemi. Sfida da ex per lui (due anni come allenatore delle giovanili), ma soprattutto un esordio da vincere per partire con il piede giusto: aspettiamo la diretta di Cagliari Brescia, intanto valutiamo quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Brescia sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: i canali cui fare riferimento in questo caso sono quelli di Sky Sport relativi al pacchetto Calcio (servirà una sottoscrizione specifica), in alternativa come sempre sarà possibile seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video mediante l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BRESCIA

Non inizia benissimo il campionato per Maran: in Cagliari Brescia ci sono tre indisponibili e Cacciatore non al meglio. Dunque davanti a Rafael Andrade ecco Ceppitelli e Klavan, con Pisacane che potrebbe operare a destra; dall’altra parte Luca Pellegrini, tornato in prestito (stavolta via Juventus) e già titolare a scapito di Lykogiannis. A centrocampo si attende con ansia la seconda avventura isolana di Nainggolan: lui mezzala (con Ionita) e Nandez in cabina di regia la soluzione più probabile, il trequartista sarà invece Birsa che giostrerà alle spalle di Pavoletti e Joao Pedro, con il brasiliano rimasto nonostante fosse vicino all’Atalanta. Nel Brescia il portiere titolare diventa Joronen, con Alfonso riserva; davanti a lui Magnani (ottimo colpo) e Cistana, poi Sabelli e Martella a presidiare le corsie. A centrocampo si gioca ovviamente con Tonali da playmaker, Dimitri Bisoli e Zmrhal saranno le mezzali e davanti bisognerà aspettare la quinta giornata per vedere all’opera Balotelli, che è squalificato dai tempi del Milan. Dunque Torregrossa al fianco di Alfredo Donnarumma come nel trionfale campionato di Serie B, il trequartista ancora una volta dovrebbe essere Spalek.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Cagliari Brescia sono state fornite anche dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 in questo caso vale 1,85 la somma messa sul piatto e fa degli isolani la squadra favorita per la vittoria, visto che l’eventualità del successo lombardo (segno 2) ha un valore di 4,50 volte la puntata. L’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 3,50 volte quanto investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA