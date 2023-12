DIRETTA/ Cagliari Frosinone Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (16 dicembre 2023)

DIRETTA CAGLIARI FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano davvero pochi minuti alla diretta di Cagliari Frosinone Primavera. È una partita che in epoca recente si è giocata solo sei volte: nel biennio 2016-2018 e poi ovviamente nella passata stagione, con un bilancio che parla chiaro perché i giovani ciociari non sono mai riusciti a battere i pari età isolani. Troviamo infatti quattro vittorie del Cagliari e due pareggi; il successo più recente dei rossoblu è dello scorso maggio (ultima giornata di regular season) che aveva tolto il Frosinone dai playoff, mentre l’ultimo in casa è arrivato nel gennaio 2018 quando il Cagliari era capolista nel girone B di Primavera 2, e aveva vinto 3-0 con le reti di Joao Pedro (prestato per l’occasione all’Under 19), Luca Gagliano e Joseph Tetteh.

L’unica volta in cui il Frosinone Primavera ha fatto punti sul campo del Cagliari risale al febbraio di quest’anno: era finita 1-1 con i gol di Simone Condello per i ciociari e Adam Griger per i sardi. Adesso però il tempo dei ricordi è terminato: dobbiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo per valutare quello che succederà in questa partita, dunque ci siamo davvero e la diretta di Cagliari Frosinone Primavera può finalmente prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

CAGLIARI FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Frosinone Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19. In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Cagliari Frosinone Primavera in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 13.00 presso lo Stadietto Giulini di Assemini sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Frosinone resta l’unica formazione del torneo Primavera ancora senza vittorie: nell’ultimo impegno disputato i ciociari sono tornati a muovere la classifica pareggiando in casa contro il Verona ma restano ancora ultimi per distacco, a -7 dalla Fiorentina penultima in classifica.

Momento non particolarmente brillante neanche per il Cagliari, che resta tranquillo a metà classifica ma che ha raccolto solamente un punto nelle ultime due partite di campionato, perdendo in casa del Torino nell’ultimo impegno. Il 27 maggio scorso il Cagliari ha vinto 1-3 l’ultimo precedente nel campionato Primavera disputato in casa del Frosinone, in quella che era stata l’ultima giornata nella regular season dello scorso torneo.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Frosinone Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Giulini di Assemini. Per il Cagliari, Fabio Pisacane schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngan, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà il Frosinone allenato da Angelo Adamo Gregucci con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Romano T.; Stefanelli, Macej, Kamensek, Severino, Voncina, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Boccia, Cisse.

CAGLIARI FROSINONE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Frosinone Primavera, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l'eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











