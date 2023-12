Diretta/ Frosinone Verona Primavera streaming video tv: crisi per due (9 dicembre 2023)

Frosinone Verona Primavera, in diretta sabato 9 dicembre 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Frosinone ha raccolto solo due punti in questo avvio di campionato e al momento sembra la squadra più accreditata per la retrocessione diretta. Il pareggio con la Lazio aveva regalato entusiasmo ai ciociari che hanno però poi subito incassato una cinquina nell’ultima trasferta in casa della Juventus.

Per il Verona un pirotecnico 3-3 in casa contro il Torino nell’ultima giornata di campionato non ha regalato grande tranquillità in classifica, con gli scaligeri che non vincono da sette giornate consecutive pur restando al momento a ben 10 punti di distanza dal Frosinone, ricordando che quest’anno retrocederà una sola squadra in Primavera 2, col torneo Primavera 1 che dalla prossima stagione sarà infatti allargato a 20 squadre partecipanti.

FROSINONE VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Verona Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Frosinone Verona Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Verona Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Angelo Adamo Gregucci schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romano T., Romano R., Stefanelli, Macej, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Panic, Cissè, Lusuardi, Amerighi. Risponderà il Verona allenato da Paolo Sammarco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Toniolo, Rigo, Dalla Riva, Patanè, Dentale, Diao Balde, Szimionas, De Battisti, Corradi, Minocci, Cisse.

FROSINONE VERONA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Verona Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











