Diretta Verona Cagliari Primavera/ Streaming video tv: una partita non scontata!

DIRETTA VERONA CAGLIARI PRIMAVERA: ISOLANI IN GRANDE ASCESA!

Verona Cagliari Primavera, che si gioca in diretta dall’Antistadio Guido Tavellin, va in scena alle ore 13:00 di domenica 29 gennaio: è una delle partite valide per la 16^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023, ed è una sfida che potrebbe significare molto soprattutto per gli isolani. Il Cagliari infatti, rivelazione della passata stagione con una finale scudetto sfiorato, è in grande ascesa dopo un avvio con il freno a mano tirato, nell’ultimo turno ha battuto la capolista Roma e si è portato a ridosso della zona playoff, sognando nuovamente di arrivare alla post season e magari migliorarsi.

Diretta/ Cagliari Spal (risultato finale 2-1): la decide Lapadula!

Il Verona per il momento si mantiene al di sopra della zona playout, e dunque tutto sommato possiamo dire che il suo campionato sia positivo; tuttavia gli scaligeri non hanno sfruttato a pieno il loro potenziale nelle ultime giornate, raccogliendo prima un 2-2 beffardo contro l’Empoli e poi un 1-1 contro il Milan, rallentando leggermente la marcia. Aspettando che la diretta di Verona Cagliari Primavera prenda il via, proviamo ora a fare qualche rapido ragionamento sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS/ Piccoli o Tsadjout in attacco, incontro per Colley

DIRETTA VERONA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Cagliari Primavera viene trasmessa sui canali di Sportitalia: per la precisione, questa partita andrà in onda sul canale principale dell’emittente (quello che trovate al numero 60 del telecomando), sarà un appuntamento in chiaro per tutti e potrete assistere alla sfida del campionato Primavera anche con il servizio di diretta streaming video, che viene garantito senza costi aggiuntivi. Per questa opzione vi basterà consultare il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app – sul PlayStore dovrete cercare l’app che si chiama Sportitalia.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Il Marsiglia pensa ad Ilic, affare bloccato col Verona

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CAGLIARI PRIMAVERA

Paolo Sammarco ha giocato con il 3-5-2 domenica scorsa: modulo che potrebbe essere confermato nella diretta Verona Cagliari Primavera, e a questo punto andrebbe stabilito se due ottimi giocatori come Patané e Alphadjo Cissé possano tornare titolari. Il primo eventualmente come interno di centrocampo al posto di Rihai – o a destra per Bragantini – il secondo a fare coppia con Caia, scalzando Cazzadori; per il resto dovremmo vedere Schirone in cabina di regia e Joselito come altra mezzala, poi una linea difensiva con Signorin, Calabrese e El Wafi schierata a protezione di Boseggia.

È un 4-3-3 quello del Cagliari di Michele Filippi, che non cambia il suo schieramento per questa trasferta: in porta va Lolic, davanti a lui la coppia centrale formata da Palomba e Veroli con Sulis e Idrissi sulle corsie laterali basse. In mezzo al campo Michele Carboni, eroe della partita contro la Roma (doppietta per lui) dovrebbe giocare insieme a Caddeo e Delpupo (ma occhio alla candidatura di Manuel Conti); Belloni e Vinciguerra sarebbero invece i due laterali del tridente, qui con Deriu che potrebbe agire a destra, da prima punta giocherà invece Ismael Konate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA