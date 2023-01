Diretta Frosinone Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: continua il sogno ciociaro!

DIRETTA FROSINONE SASSUOLO PRIMAVERA: SFIDA TRA DUE OUTSIDER!

Frosinone Sassuolo Primavera è in diretta dal Comunale di Ferentino, alle ore 14:30 di domenica 29 gennaio: partita valida per la 16^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023, mette a confronto due squadre che sono delle credibilissime outsider e infatti in questo momento andrebbero a giocare i playoff. Il Frosinone addirittura è ad un solo punto da Roma e Torino che sono la coppia di testa: prosegue il grande sogno dei ciociari che, avendo vinto sul campo della Juventus, continuano a sperare di prendersi la qualificazione diretta alla fase finale del campionato, un traguardo gigantesco.

Diretta/ Milan Sassuolo (risultato 0-0) streaming video tv: torna De Ketelaere, via!

In corsa c’è anche il Sassuolo, che ha solo due punti meno della rivale di oggi: tuttavia i giovani neroverdi hanno subito una brutta battuta d’arresto sabato scorso, perdendo in casa contro il Lecce in una partita che avrebbe potuto portarli al comando della classifica. Sarà allora una sfida parecchio interessante questa diretta di Frosinone Sassuolo Primavera, e davvero incerta: aspettando che si giochi proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Quote: Pioli perde anche Tomori (Serie A)

DIRETTA FROSINONE SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Sassuolo Primavera viene trasmessa sui canali di Sportitalia: per la precisione, questa partita andrà in onda sul canale principale dell’emittente (quello che trovate al numero 60 del telecomando), sarà un appuntamento in chiaro per tutti e potrete assistere alla sfida del campionato Primavera anche con il servizio di diretta streaming video, che viene garantito senza costi aggiuntivi. Per questa opzione vi basterà consultare il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app – sul PlayStore dovrete cercare l’app che si chiama Sportitalia.

Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Diretta tv: chi giocherà al posto di Pinamonti?

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SASSUOLO PRIMAVERA

Per la diretta Frosinone Sassuolo Primavera Giorgio Gorgone conferma il 4-3-3, e verosimilmente tutti gli uomini della vittoria di sabato scorso. In porta avremo Palmisani, che sarà protetto da una linea con Maestrelli e Kamensek-Pahic centrali e due terzini come Ferrieri e Bracaglia; a centrocampo poi ecco la regia di Matteo Bruno con Nicola Mulattieri e Cangianiello che opereranno in qualità di mezzali, mentre davanti Selvini rimane favorito su Jirillo e Voncina come prima punta, sulle fasce laterali dovrebbero operare ancora Afi e Condello, quest’ultimo reduce da una doppietta.

Il Sassuolo di Emiliano Bigica si dispone con un 4-3-2-1 nel quale Flavio Russo fa il punto di riferimento avanzato, con il supporto alle sue spalle di D’Andrea e Kevin Bruno (11 gol in campionato per lui); a centrocampo il punto di riferimento è Amadou Touré, con lui ecco Abubakar e Kumi anche se non parte certo battuto Casolari, che oggi potrebbe avere una maglia. Allo stesso modo Cinquegrano è in ballottaggio con Mandrelli per il ruolo di terzino destro; a sinistra va John Ryan, poi Miranda e Adrian Cannavaro centrali davanti a Zacchi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA