Diretta Cagliari Genoa/ Streaming video tv: i sardi puntano in alto (Primavera 1)

DIRETTA CAGLIARI GENOA: RECUPERO!

La diretta di Cagliari Genoa, recupero della diciannovesima giornata del campionato di Primavera 1, andrà in scena mercoledì 16 marzo 2022 a partire dalle ore 11.00. Il match, che si sarebbe dovuto disputare un mese fa, era stato rinviato su richiesta della società ligure, ma adesso è tempo di tornare in campo per conquistare i punti in palio. I padroni di casa, in tal senso, sono certamente favoriti: la classifica li vede attualmente al quarto posto con 39 punti, mentre gli ospiti si trovano all’undicesimo a quota 30.

DIRETTA/ Atalanta Genoa (risultato finale 0-0) video: posta in palio divisa

Gli ultimi risultati ottenuti sul terreno di gioco, tuttavia, parlano di due squadre che stanno vivendo un momento nero. I sardi, al di là del piazzamento in classifica, non vincono infatti da tre giornate: nell’ultimo turno hanno rimediato una sconfitta nello scontro diretto con l’Inter. I liguri, invece, mancano un successo addirittura da cinque turni: in occasione della scorsa giornata sono stati battuti in casa del Bologna. Entrambe, dunque, sono in cerca di rivalsa.

DIRETTA/ Bologna Genoa Primavera (risultato finale 1-0): decide gol di Raimondo!

DIRETTA CAGLIARI GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Cagliari Genoa Primavera, in programma a partire dalle ore 11.00, sarà visibile in chiaro – senza dunque il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento – sui canali di SportItalia del digitale terrestre. L’emittente televisiva, infatti, ormai da anni detiene i diritti per la trasmissione degli impegni del campionato di Primavera 1. Le partite non sono tuttavia disponibili esclusivamente in televisione, bensì anche in streaming video tramite il sito internet ufficiali oppure l’applicazione per smartphone e tablet.

DIRETTA/ Spezia Cagliari (risultato finale 2-0): liguri, 3 punti pesanti

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Genoa Primavera, recupero della diciannovesima giornata di campionato, risentiranno certamente del calendario fitto delle due squadre, che sono scese in campo anche nel weekend. I padroni di casa dovrebbero disporsi sul terreno di gioco con il consueto 4-3-3: D’Aniello; Carboni, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Luvumbo, Tramoni. Gli ospiti si schiereranno a specchio con un undici di partenza che dovrebbe essere così strutturato: Corci; Delle Piane, Boci, Bolcano, Gjini; Sadiku, Accornero, Marcandalli; Besaggio, Macca, Sahli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA