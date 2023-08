DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA/ Video streaming tv: la grande storia recente (oggi venerdì 25 agosto 2023)

DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

La diretta di Inter Empoli Primavera ci consegna anche parecchi precedenti tra queste due squadre. Nella passata stagione per esempio abbiamo assistito a una doppia vittoria dei nerazzurri: quella interna è arrivata alla quintultima giornata del torneo, dunque eravamo già all’inizio di maggio e i gol decisivi erano stati segnati da Francesco Pio Esposito, su calcio di rigore, e Valentin Carboni. Nella stagione precedente doppio pareggio; curiosamente invece nel giugno 2021 l’Empoli ha battuto l’Inter per due volte con il risultato di 3-2, la prima nel corso del girone regolare e la seconda, più importante, nella semifinale playoff.

In questo secondo caso il match era terminato ai supplementari: in tre minuti l’Inter aveva ribaltato, con Mattia Zanotti e Franco Vezzoni, l’iniziale vantaggio di Mirco Lipari ma a dieci minuti dal 90’ Kristjan Asllani, che oggi gioca nella prima squadra nerazzurra, aveva portato tutti all’extra-time dove un tap-in di Leonardo Manfredi era valso la qualificazione alla finale scudetto per l’Empoli Primavera, uno scudetto che poi tra l’altro era stato anche vinto nella finale contro l’Atalanta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Empoli Primavera sarà trasmessa dai canali di Sportitalia: aspettando che arrivino comunicazioni ufficiali, possiamo ricordare che è questa emittente a fornire l’intero programma del campionato Primavera 1. Ci sono due canali, che sono presenti ai numeri 60 e 61 del vostro telecomando; le gare sono poi mandate in onda anche con il servizio di diretta streaming video, vale a dire che potrete liberamente visitare il sito www.sportitalia.com oppure avere accesso alla relativa applicazione, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RIPARTE IL CAMPIONATO!

Inter Empoli Primavera sarà in diretta alle ore 18:00 di venerdì 25 agosto: la partita è valida per la prima giornata del campionato Primavera 1 2023-2024, e dunque riaprono i battenti sul torneo riservato alla categoria Under 19 del calcio italiano. Un torneo che, lo ricordiamo, prevede un girone unico – da qualche anno – con le prime due classificate che accedono direttamente alla fase finale del torneo, ad eliminazione diretta, mentre quelle dal terzo al sesto posto devono giocare i playoff per raggiungere tale altezza della competizione.

L’Inter arriva da un deludente settimo posto: niente fasi finali per i nerazzurri, che in epoca recente sono stati capaci di dominare a livello Primavera soprattutto sotto la guida tecnica di Stefano Vecchi; anche l’Empoli non ha giocato i playoff classificandosi ottavo, i toscani però sanno come si lavora con il settore giovanile e certi elementi che ora sono in prima squadra lo dimostrano. Aspettando che la diretta di Inter Empoli Primavera prenda il via, proviamo a fare qualche rapida analisi circa le scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EMPOLI PRIMAVERA

C’è sempre Cristian Chivu sulla panchina dei nerazzurri: in Inter Empoli Primavera il modulo sarà ancora il 4-3-3 con Botis che dovrebbe essere il portiere, in mezzo alla difesa avremo presumibilmente Di Pentima e Alexiou con due terzini che possono essere Nezirevic a destra e Lorenzo Gallo a sinistra, ma ovviamente all’inizio della stagione c’è solo l’imbarazzo della scelta. Aleksandar Stankovic si piazza come mediano davanti alla difesa; le due mezzali potrebbero essere Kamate e Silas Andersen, mentre a giocare nel tridente offensivo ecco Owusu e Zefi come esterni con Amadou Sarr o Oumar Diallo come centravanti.

A Empoli è arrivato Alessandro Birindelli: anche lui potrebbe adottare il 3-5-2, dunque Seghetti il portiere con Guarino, Indragoli e Dragoner a formare il terzetto difensivo a protezione dell’estremo difensore. Barsi e De Ferdinando possono alzare la loro posizione andando sulla linea di centrocampo; in mezzo ci saranno Ighacchiti e Kaczmarski, magari con Baggiani a fare loro compagnia. Tommaso Bocci ed Ekong appaiono favoriti per occupare la zona d’attacco, ma anche qui la concorrenza (Torri, Giacomo Corona e Nabian) certamente non manca e dunque staremo a vedere cosa sceglierà il nuovo allenatore.











