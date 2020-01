Diretta Cagliari Inter Primavera/ Streaming video e tv: scontro al vertice

Cagliari Inter primavera, diretta dall’arbitro Francesco Carrione, è sfida in programma sabato 18 gennaio alle ore 13.00, e sarà un match valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. I sardi sono riusciti a rialzarsi dopo un momento no alla fine del 2019, con 3 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. La squadra di Max Canzi ha battuto con un rotondo 0-3 il Chievo primavera in trasferta, sfruttando la chance offerta dal calendario contro gli scaligeri penultimi in classifica. Sempre a -9 dall’Atalanta capolista, il Cagliari primavera ha tenuto lontane le terze a 5 punti di distanza, l’Inter e la Roma. E proprio l’Inter primavera sarà l’avversaria di turno dei rossoblu, con i nerazzurri che hanno iniziato il loro 2020 battendo 3-1 in casa l’Empoli.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Inter Primavera sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia, oppure in alternativa sul canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Cagliari Inter primavera, sfida in programma sabato 18 gennaio e valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Cagliari primavera guidato in panchina da mister Canzi schiererà un 4-3-1-2 con questo undici titolare schierato dal primo minuto: Ciocci, Porru, Aly, Carboni, Kanyamuna, Boccia, Marigosu, Conti, Contini, Lombardi, Gagliano. Risponderà l’Inter primavera allenata da Madonna con un 3-5-2 così schierato: Stankovic; Kinkoue, Cortinovis, Ntube; Moretti, Gianelli, Squizzato, Burgio, Dimarco; Oristanio, Mulattieri.



