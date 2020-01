Diretta/ Inter Empoli Primavera (risultato finale 3-1) streaming video tv: è finita!

DIRETTA INTER EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 3-1): E’ FINITA!

E’ terminata pochi istanti fa la diretta fra l’Inter Primavera e i pari età dell’Empoli. Alla fine il direttore di gara ha fischiato tre volte, mandando i ventidue in campo definitivamente negli spogliatoi, sul risultato finale di tre reti a uno. Confermato quindi quanto successo nella prima frazione di gioco, con la squadra di casa brava a trovare il gol del vantaggio al 17esimo con Ntube, quindi il raddoppio al 40esimo con Oristanio, e poi il terzo gol al 45esimo con Moretti. Nel secondo tempo i ragazzi di Empoli hanno accorciato le distanze al 75esimo con Asllani, che dopo una serie di tentativi respinti sempre in maniera impeccabile da Stankovic, ha trovato la gioia personale. Grazie ai tre punti ottenuti, l’Inter si porta a quota 26, a meno cinque dal Cagliari secondo che ha però una gara in più. Empoli che invece rimane fermo a quota 17. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

La diretta fra l’Inter Primavera e i pari età dell’Empoli è attualmente giunta al 67esimo minuto di gioco. Questo significa che al triplice fischio finale manca un solo quarto di gara. Una sola squadra in campo in questi primi 65 minuti e oltre, come confermato dal risultato, tre a zero in favore dei padroni di casa dell’Inter. La compagine meneghina sta conducendo il match fin dal 17esimo, quando l’ha sbloccato con Ntube, per poi raddoppiare al 42esimo con Oristanio su calcio di rigore, e infine, il tris al 45esimo, allo scadere, firmato Moretti. In questo secondo tempo l’Empoli ha comunque provato a farsi vedere, e Stankovic è stato bravissimo a salvare la propria porta in almeno un paio di occasioni attorno al 50esimo minuto di gioco, prima su Asilani e poi su Filip. Vedremo se gli ospiti riusciranno almeno a trovare la rete “della bandiera” prima del 90esimo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

E’ finita poco fa la diretta del primo tempo della sfida Inter-Empoli Primavera, con le due squadre che sono rientrate negli spogliatoi sul risultato di tre a zero in favore dei nerazzurri. Meneghini che comandano quindi il match giustamente e che si erano portati in vantaggio al 17esimo con Ntube, bravo a trovare il tap-in vincente dopo una bella parata di Meli. Il raddoppio è giunto quasi allo scadere, precisamente al 40esimo minuto di gioco, dopo che il direttore di gara aveva concesso un calcio di rigore dopo un fallo in area ai danni di Oristanio. Dagli undici metri si è presentato lo stesso numero dieci nerazzurro che non ha fallito. Al 45esimo, infine, il tris firmato da Moretti. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Primo quarto di gara in archivio a Sesto San Giovanni, dove è in corso la diretta fra l’Inter padrone di casa e l’Empoli, match valido per il nuovo turno del campionato di calcio Primavera. Al momento in cui vi scriviamo la gara si è sbloccata in favore dei nerazzurri, che al diciassettesimo hanno trovato il gol del vantaggio con Ntube, bravo a ribattere in rete una palla rimessa in mezzo dal portiere avversario. Nell’attesa di eventuali altre marcature andiamo a dare uno sguardo alle formazioni ufficiali delle due squadre in campo. INTER: 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 4 Cortinovis, 6 Ntube; 2 Moretti, 7 Gianelli, 8 Squizzato, 11 Burgio, 3 Dimarco; 10 Oristanio, 9 Mulattieri. EMPOLI: 1 Meli, 2 Donati, 3 Adamoli, 4 Asllani, 5 Matteucci, 6 Viti, 7 Sidibe, 8 Belardinelli, 9 Cannavò, 10 Zelenkovs, 11 Merola. Al di là della rete segnata, poche le azioni degne di nota in questi primi 22 minuti, al di fuori di un tentativo del numero 10 nerazzurro Oristanio, la cui conclusione è terminata di poco a lato della porta. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Inter Empoli Primavera sta finalmente per cominciare: i nerazzurri non devono assolutamente sottovalutare la formazione toscana, che entra in questa giornata di campionato con il settimo posto in classifica e concrete possibilità di arrivare fino alla fase finale. Del resto il vivaio toscano ha lanciato parecchi calciatori che sono poi diventati affermati in Serie A: basti ricordare che tra il 1986 e il 1990 il settore giovanile della squadra ha “ospitato” un certo Vincenzo Montella che poi ha avuto cinque stagioni di lancio in prima squadra, mentre nel biennio 1994-1996 è stato Antonio Di Natale a vestire la maglia della Primavera. Oggi gli azzurri stanno provando a ricostruire un progetto vincente, e puntano molto su questa partita contro una società che negli ultimi anni ha rappresentato un modello da seguire per la quantità di trofei messi in bacheca; noi invece ci accomodiamo e lasciamo che a parlare siano le due squadre che sono pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco, per dare vita all’appassionante diretta di Inter Empoli Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

Nei sette precedenti di Inter Empoli Primavera spiccano ben tre incroci nella fase finale del campionato: per i primi due dobbiamo tornare al 2010, erano gli ottavi di finale e i nerazzurri erano stati eliminati incassando una sconfitta esterna (decisivo Nicolao Dumitru), fermandosi a un 1-1 al Breda con Mattia Destro che aveva risposto a Leonardo Crafa. Quattro anni più tardi l’Inter Primavera si era riscattata con un 3-0 netto ai playoff: Alessandro Capello aveva realizzato una doppietta, in mezzo c’era stato il timbro di Andrea Palazzi. In generale l’Empoli ha vinto una sola volta, e non lo ha mai fatto in trasferta; sono invece quattro i successi dell’Inter contro la formazione toscana, che nell’ultimo incrocio (lo scorso marzo) ha pareggiato 1-1 in casa ma nell’ultima disputata in trasferta – l’andata dello scorso campionato – è uscita con le ossa rotte, perdendo 6-1 per effetto della tripletta di Andrea Adorante, la doppietta di Davide Merola e il gol di Eddie Salcedo, che avevano reso inutile la marcatura di Mohamed Said Ada che aveva momentaneamente pareggiato. (agg. di Claudio Franceschini)

Inter Empoli Primavera sarà diretta dal signor Francesco Cosso, si gioca 12 gennaio 2020 alle ore 12.00 e sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. I nerazzurri hanno frenato nelle ultime 2 partite del 2019, pareggiando in casa contro il Sassuolo e perdendo il big match in casa della capolista Atalanta. Un punto in 2 partite che è costato all’Inter l’aggancio in classifica al terzo posto da parte della Roma ed ora la squadra di Armando Madonna dovrà fare attenzione ad un Empoli settimo in classifica e che ha chiuso il 2019 in campionato battendo la Roma e pareggiando contro Torino e Genoa. I toscani sono al momento a -4 dalla possibilità di giocare i play off e a +4 sulla zona play out, distanza equivalente che gli azzurri però puntano a mantenere soprattutto in chiave salvezza, obiettivo fondamentale da blindare il prima possibile per una squadra che ha dimostrato però di saper dare fastidio anche alle grandi del campionato Primavera.

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Inter Empoli Primavera, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 12.00, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. L’Inter di Armando Madonna sarà schierata con un 3-5-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare: Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Persyn, Gianelli, Squizzato, Schirò, Colombini; Mulattieri, Fonseca. Risponderà l’Empoli di Buscè schierata con un 3-5-2: Pratelli; Donati, Matteucci, Viti, Adamoli; Sidibe, Zelenkovs, Belardinelli; Bozhanaj; Cannavò, Bertolini.



