Diretta Cagliari Inter Primavera/ Streaming video tv: Chivu, altro esame importante!

DIRETTA CAGLIARI INTER PRIMAVERA: PER NON PERDERE IL PASSO!

Cagliari Inter Primavera sarà diretta dal signor Valerio Pezzopane: l’appuntamento è alle ore 12:00 di mercoledì 15 febbraio per la 19^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Partita delicata per entrambe: il Cagliari, sconfitto sul campo del Torino, ha leggermente perso le distanze rispetto alla zona playoff e in questa stagione sta faticando maggiormente a trovare il ritmo, la conferma della splendida post season giocata l’anno scorso è ancora lì da prendere ma è chiaro che ora si debba provare ad aumentare i giri del motore.

Diretta/ Cagliari Benevento (risultato finale 1-0): la decide Lapadula!

Lo stesso vale per l’Inter, che ha conosciuto anche l’eliminazione dalla Youth League: per i giovani nerazzurri un pareggio interno contro il Bologna che non ha allontanato i playout, dunque Cristian Chivu non può permettersi passi falsi in una stagione tremendamente deludente, soprattutto perché giocata con lo scudetto sul petto e nella quale si puntava a ben altro. Scopriremo presto quello che accadrà nella diretta di Cagliari Inter Primavera, nel frattempo possiamo analizzare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Torino Cagliari Primavera (risultato finale 3-1): granata vincenti e secondi

DIRETTA CAGLIARI INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Inter Primavera sarà su Sportitalia Solo Calcio: ricordiamo che questo canale è presente al numero 61 del digitale terrestre, ed è il secondo che questa emittente ha aperto e che fornisce alcune partite del campionato Primavera 1. L’alternativa per la visione di questo match riguarda la possibilità della diretta streaming video: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

Diretta/ Cagliari Frosinone Primavera (risultato finale 1-1): tutto nel primo tempo!

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER PRIMAVERA

Sarà come sempre un 4-3-3 o 4-5-1 quello di Michele Filippi per la diretta Cagliari Inter Primavera: dipenderà ovviamente dalla posizione dei due esterni alti Caddeo (o Deriu) e Idrissi (o Pulina) che possono operare anche al fianco della prima punta che uscirà dal ballottaggio tra Achour e Ismael Konaté. In mezzo al campo avremo la regia di Manuel Conti o di Caprile, mentre sulle mezzali agiranno Sulev e Belloni; poi la difesa nella quale Palomba e Veroli saranno i centrali a protezione di Iliya Iliev, con Zallu e Sulis che opereranno come terzini.

L’Inter Primavera di Chivu va in campo con il 4-3-3: Francesco Pio Esposito il centravanti, Valentin Carboni e Owusu (che dovrebbe tornare titolare per Curatolo) lo accompagneranno sugli esterni, in mezzo dovremmo vedere Aleksandar Stankovic in cabina di regia con la collaborazione di Martini e Di Maggio. In difesa invece si rivedono i due terzini Dervishi e Pelamatti, sostituiti da Nezirevic e Pozzi lo scorso sabato; Stabile e Fontanarosa saranno invece i due centrali di questa linea, con Calligaris come sempre tra i pali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA