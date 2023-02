Diretta Torino Cagliari Primavera/ Streaming video tv: granata per uscire dalla crisi

DIRETTA TORINO CAGLIARI PRIMAVERA: GRANATA PER IL RISCATTO!

Torino Cagliari Primavera, in diretta dal Silvio Piola di Vercelli, si gioca alle ore 11:00 di sabato 11 febbraio: la partita è valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023, dunque inizia il girone di ritorno. Il Torino attraversa un momento non semplice: nell’ultimo turno ha perso malamente a Empoli e non ha così approfittato del ko della Roma, resta secondo a 2 punti dalla vetta ma agganciato da altre tre squadre e soprattutto, come detto, sembra che abbia perso parecchia della benzina con cui era riuscito a spingersi in testa alla classifica qualche settimana fa.

Il Cagliari continua a correre per un posto in quei playoff che aveva già giocato nella passata stagione: settimana scorsa ha raccolto un pareggio contro il Frosinone che possiamo considerare positivo visto lo status dell’avversaria, ma adesso servirà aumentare le marce per entrare stabilmente nelle prime sei. Aspettando che la diretta di Torino Cagliari Primavera prenda il via, proviamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA TORINO CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Cagliari Primavera sarà trasmessa da Sportitalia: è sempre questa emittente che si occupa delle partite del campionato 1, di conseguenza anche questa viene fornita sul canale 60 del televisore e rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti. Possiamo e dobbiamo aggiungere che ogni singolo match del torneo Under 19 è disponibile anche in diretta streaming video: per avvalersi di questa opzione bisognerà nello specifico visitare il sito www.sportitalia.com oppure installare la relativa app, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI PRIMAVERA

Per la diretta Torino Cagliari Primavera Giuseppe Scurto gioca come sempre con il 4-3-3: potremmo avere centrocampo e difesa invariati, dunque N’Guessan e Anton centrali davanti al portiere Servalli, poi Dellavalle e Ali Dembélé terzini mentre in mediana giocherebbe Joan Ruiz con il supporto delle due mezzali Ciammaglichella e Weidmann. Nel tridente invece scalpitano Dell’Aquila, Ansah e Giacomo Corona: rischiano il posto Nije e Caccavo, mentre per Jurgens dovrebbe arrivare la conferma come laterale sinistro o prima punta.

Il Cagliari di Michele Filippi ha un modulo speculare: squalificato Masala, sull’esterno destro alto potrebbe giocare Deriu con Griger o Ismael Konate da prima punta e Pulina a sinistra, a centrocampo invece Manuel Conti insidia il posto di Michele Carboni e potrebbe giocare con Caddeo e Belloni da interni. In difesa possibile vedere Sulis come terzino destro; a sinistra se la gioca Coriano, in mezzo Palomba e Veroli dovrebbero essere confermati che coppia che si piazzerà a protezione di Lolic.

