DIRETTA CAGLIARI MONZA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 3-2)

Cagliari Monza Primavera 3-2: i lombardi hanno sfiorato la rimonta, ma infine il risultato ha sorriso ai padroni di casa rossoblù sardi ad Asseminello, grazie ai tre gol di vantaggio accumulati inizialmente sugli ospiti della partita della seconda giornata del Campionato Primavera 1. Il Cagliari aveva esordito con una sconfitta e di conseguenza grazie a questa vittoria sale a quota 3 punti, percorso inverso ma ovviamente stessa classifica per il Monza.

La diretta Cagliari Monza Primavera nel secondo tempo ha visto immediatamente la doppietta di Zanaboni dopo soli tre minuti di gioco, a quel punto la rimonta sarebbe stata davvero possibile ma il Monza non è riuscito ad andare oltre e di conseguenza il Cagliari ha salvato la sua vittoria, anche se forse con qualche brivido più del previsto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Cagliari Monza Primavera 3-1: il risultato all’intervallo ci fa pensare a una diretta già decisamente indirizzata in favore dei padroni di casa rossoblù sardi ad Asseminello, grazie ai due gol di vantaggio sugli ospiti lombardi, che hanno decisamente sofferto nel corso di questa prima frazione di gioco e adesso avrebbero bisogno di una grande rimonta per raddrizzare la partita della seconda giornata del Campionato Primavera 1.

La diretta Cagliari Monza Primavera si è indirizzata in modo nettissimo a favore dei padroni di casa sardi già nei primi sette minuti grazie ai gol di Vinciguerra al secondo minuto e di Simonetta appunto al 7’, poi il Cagliari ha ulteriormente allungato grazie al gol messo a segno da Langella al 34’ minuto e di conseguenza la ripresa ci dovrà dire se tutto è già finito o se ci saranno ancora speranze oggi per gli ospiti, comunque tornati in partita con il gol su rigore di Zanaboni nel recupero… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAGLIARI MONZA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cagliari Monza andrà in onda su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e sarà anche disponibile in streaming sull’app di Sportitalia. Per chi vorrà, sarà possibile seguire le azioni principali della partita con la nostra diretta testuale che darà costanti aggiornamenti sull’andamento del match.

SI COMINCIA!

La diretta Cagliari Monza Primavera sta veramente per farci compagnia: sono appena tre i precedenti di questo match, che nel settembre 2021 aveva incrociato le due squadre in un primo turno di Coppa Italia Primavera vinto nettamente dagli isolani (4-0 con straordinaria tripletta di Michele Masala e sigillo di Jacopo Desogus) e poi si è ovviamente giocato lo scorso campionato, con la curiosità che entrambe le partite si sono risolte in vittorie fuori casa. Il Cagliari aveva festeggiato con un pirotecnico 4-2 all’inizio di ottobre, il Monza si era rifatto alla fine di gennaio imponendosi per 2-1 all’Asseminello.

I marcatori quel giorno erano stati Tommaso Marras e Mate Antunovic; il Cagliari Primavera aveva trovato il gol del temporaneo pareggio con Michele Carboni, che al 21’ minuto aveva ribadito in rete la respinta di Tommaso Ciardi, sul rigore da lui stesso calciato. Adesso noi possiamo realmente metterci comodi e stare a vedere cosa succederà sul terreno di gioco in questa intrigante partita, perché finalmente è tutto pronto e la diretta Cagliari Monza Primavera può farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

BRIANZOLI ALLA RICERCA DEL SECONDO SUCCESSO

Scende in campo la seconda giornata del campionato Primavera e lo fa con la diretta Cagliari Monza pronta a giocarsi venerdì 23 agosto alle 17.30. I padroni di casa dovranno riscattare il pesante 4 a 1 subito in trasferta contro la Roma nella prima giornata e hanno il fattore campo a favore per cercare i primi tre punti.

Arriva da una vittoria, invece, il Monza di Brevi che si è imposto per 3 a 2 contro il Lecce nella prima giornata del campionato e vorrà continuare su questa strada anche contro il Cagliari. Il match non sarà scontato ma potrebbe già dare importanti indicazioni sulle ambizioni di questa squadra.

CAGLIARI MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Parliamo anche delle probabili formazioni della diretta Cagliari Monza con Pisacane e Brevi che potrebbero condizionare la partita con le loro scelte. I padroni di casa si troveranno a giocare senza Roberto Malfitano che è stato espulso contro la Roma nell’ultima partita. Sulev potrebbe essere il sostituto di Malfinato e il centrocampo verrà completato con Baldé e Marcolini. Vinciguerra cerca spazio in attacco insieme a Bolzan e Achour che dovrebbero completare il tridente.

Verso la conferma, invece, il Monza di Brevi che andrà ancora con la difesa a tre davanti alla porta difesa da Ciardi. Postiglione, Domanico e Crasta dovrebbero essere i tre difensori con Bagnaschi che cerca minutaggio. Sugli esterni ci saranno ancora Capolupo e Zanaboni a sostegno di Longhi e Martins.