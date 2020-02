Diretta Cagliari Juventus Primavera/ Streaming video tv: ecco il big-match

Cagliari Juventus Primavera, diretta dall’arbitro Valerio Maranesi della sezione Aia di Ciampino, è in programma alle ore 10.00 di stamattina, domenica 9 febbraio 2020, come primo posticipo della diciottesima giornata del campionato Primavera 1. I temi d’interesse sono davvero tanti, perché Cagliari Juventus Primavera è senza ombra di dubbio il big-match di questo turno del massimo campionato giovanile. Il Cagliari sta vivendo una stagione eccezionale ed è secondo con 38 punti, quota raggiunta con la vittoria contro l’Empoli di domenica scorsa; i sardi volano e vogliono continuare a stupire, ma la Juventus Primavera dopo una prima parte di stagione non esaltante sembra avere finalmente trovato un buon ritmo. I bianconeri settimana scorsa hanno inflitto alla capolista Atalanta la prima sconfitta salendo a quota 30 punti, in piena zona playoff. Un grande risultato a Cagliari sarebbe il definitivo sigillo sulla rinascita bianconera: che cosa dunque potrà succedere stamattina?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Cagliari Juventus Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni attese in Cagliari Juventus Primavera. L’allenatore Max Canzi dovrebbe schierare i padroni di casa rossoblù con il modulo 4-3-1-2: in porta Ciocci, davanti a lui da destra a sinistra Porru, Boccia, Carboni e Cusumano nella difesa a quattro. Ecco poi a centrocampo Lombardi, Ladinetti e Kanyamuna, mentre Marigosu è atteso nei panni del trequartista alle spalle del tandem di attaccanti composto da Contini e Gagliano. Per quanto riguarda invece la Juventus di Lamberto Zauli, ecco che i bianconeri potrebbero proporre il seguente 4-3-3: Israel in porta, davanti a lui la retroguardia a quattro con Riccio, Vlasenko, Gozzi e Anzolin; nel terzetto di centrocampo Ahamada, Ranocchia e Fagioli, infine le due ali Moreno e Sene ai fianchi del centravanti Da Graca nel tridente offensivo.



