Diretta Cagliari Juventus Primavera/ Streaming video tv: recupero di lusso

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS: PUNTI IMPORTANTI

Cagliari Juventus Primavera, in diretta alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 11 maggio 2022, perché sarà una partita valida come recupero per la trentunesima giornata del Campionato Primavera 1, che era stata rinviata per l’impegno della Juventus in Youth League, dove ha sfiorato l’accesso in finale. Siamo ormai nel finale della stagione regolare che si concluderà nel weekend e, classifica alla mano, la diretta di Cagliari Juventus Primavera potrebbe avere fondamentale importanza per entrambe le squadre.

Con la pirotecnica vittoria per 4-3 di sabato scorso contro il Pescara, il Cagliari Primavera è infatti salito a quota 58 punti in classifica e insegue la migliore posizione possibile in piena zona playoff. La Juventus Primavera ha invece incassato un pareggio per 2-2 sul campo del Sassuolo ed è arrivata a quota 54 punti, dunque deve blindare la partecipazione agli stessi playoff e magari insidiare proprio il Cagliari per la migliore posizione possibile. Obiettivi importanti, valori tecnici diversi: che cosa vedremo in Cagliari Juventus Primavera?

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia sul canale numero 60 del telecomando, inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite applicazione o sito internet (www.sportitalia.com) della stessa emittente sportiva.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni dela diretta Cagliari Juventus Primavera. Per i padroni di casa rossoblù sardi il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-2-3-1 con Lolic in porta, difesa a quattro formata da Sulis, Palomba, Obert e Astrand John da destra a sinistra, a centrocampo la coppia formata da Kourfalidis e Carboni, infine il reparto offensivo con Desogus, Delpupo e Tramoni sulla trequarti, a supporto del centravanti Gagliano.

Per la Juventus di mister Andrea Bonatti indichiamo invece di base il modulo 4-4-2 con Garofani in porta; davanti a lui i quattro difensori Savona, Muharemovic, Citi e Turicchia; a centrocampo potrebbero agire invece da destra a sinistra Mulazzi, Bonetti, Maressa e Iling; infine la coppia d’attacco dei bianconeri potrebbe essere formata da Cerri e Mbangula.











