Diretta/ Cagliari Juventus streaming video tv: bianconeri per i playoff (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA: SARDI A -1 DALLA SALVEZZA…

Cagliari Juventus Primavera, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 10.30 presso lo Stadietto Campo 1 di Assemini, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. Bianconeri in piena corsa per i play off, l’ultimo pareggio interno contro il Bologna non è stato esaltante ma i ragazzi di Paolo Montero restano comunque a 2 lunghezze di distanza dal sesto posto e dalla possibilità di giocarsi lo Scudetto nella post season.

Il Cagliari dalla sua dopo 3 sconfitte consecutive è tornato a muovere la classifica pareggiando sul campo della Sampdoria ma ritrovandosi in zona playout, a -1 dall’Atalanta e dalla salvezza diretta con i sardi che hanno racimolato solo 4 punti nelle ultime 10 sfide disputate in campionato. All’andata goleada juventina con un roboante 6-0 inflitto al Cagliari, le due squadre non si affrontano in Sardegna nel campionato Primavera dal 2-0 per i rossoblu dell’11 maggio 2022.

CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Juventus Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Juventus Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Campo 1 di Assemini. Per il Cagliari, Matteo Battilana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lolic; Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi; Caddeo, Carboni, Cavuoti; Masala, Konate, Vinciguerra. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Fuscaldo; Bassino, Nzouango, Citi; Maressa, Nonge, Doratiotto, Rouhi; Anghelè, Mancini, Mbangula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











