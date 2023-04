Diretta/ Sampdoria Cagliari Primavera (risultato finale 1-1): tra rigore e autorete…

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1)

Sampdoria Cagliari Primavera 1-1: il risultato finale certifica un pareggio in terra ligure per il Campionato Primavera 1. Ospiti sardi in vantaggio con gol di Carboni al 62’, esattamente venti minuti più tardi arriva invece il pareggio dei padroni di casa con l’autorete di Palomba. La Sampdoria sale così a quota 32 punti e fa un passo verso la salvezza che è l’obiettivo anche del Cagliari, che tuttavia è tre lunghezze più dietro e con 29 punti vede pericolosamente vicina la zona playout.

La cronaca della diretta di Sampdoria Cagliari Primavera ha visto al 62’ minuto di gioco il gol del vantaggio sardo: Carboni si conquista un calcio di rigore molto contestato dai blucerchiati, se lo fa respingere dal portiere doriano Tantalocchi ma riesce infine a segnare sulla ribattuta. Al minuto 82 arriva il pareggio della Sampdoria, in questo caso su autorete: cross di Porcu, Conti calcia al volo, Lolic respinge ma sul corpo dello sfortunato Palomba e così si concretizza il pareggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati alla diretta di Sampdoria Cagliari Primavera. Nel corso del girone di ritorno i giovani blucerchiati hanno incontrato qualche difficoltà di troppo, ma hanno comunque saputo rilanciarsi: possiamo prendere in considerazione i risultati maturati nel 2023 e notare che sono arrivate 7 vittorie – di cui quattro consecutive – a fronte di un pareggio e 4 sconfitte, dunque sostanzialmente quadro favorevole con 22 punti in 12 gare mentre nel periodo precedente, fatto dello stesso numero di match, la Sampdoria aveva realizzato 9 punti vincendo soltanto una volta, alla seconda giornata contro il Milan.

Possiamo dire sia il contrario del Cagliari Primavera, che è crollato: i giovani isolani non vincono dal 21 gennaio, nel 2023 hanno infilato 9 punti a fronte dei 19 della metà precedente del campionato e nelle ultime 9 hanno perso sei volte, con serie da tre sconfitte consecutive inframmezzate da un pareggio a reti bianche. Il Cagliari brillante della passata stagione si è perso, ma potrebbe essere sempre ritrovato nel finale di questo torneo; intanto noi ci dobbiamo mettere comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, perché al 3 Campanili è finalmente tutto pronto e dunque la diretta di Sampdoria Cagliari Primavera può davvero prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Cagliari Primavera sarà trasmessa su Sportitalia SoloCalcio: il canale è il secondo di questa emittente ed è disponibile, in chiaro per tutti, al numero 61 del vostro telecomando. Ricordiamo poi che un’altra modalità per assistere alla Sampdoria Cagliari del campionato 1 sarà quella della diretta streaming video: in questo caso, sempre dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, le opzioni saranno due perché potrete visitare (senza costi aggiuntivi) il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app, che trovate sotto il nome di Sportitalia, sui vostri device.

PER METTERSI AL SICURO!

Sampdoria Cagliari Primavera sarà in diretta dal 3 Campanili, alle ore 15:00 di sabato 1 aprile: la partita è valida per la 25^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Impegnata anche nel Torneo di Viareggio con altri ragazzi, la Sampdoria sta disputando un campionato ondivago: con il roboante 4-1 sulla Juventus ha allontanato una zona playout che però non rimane così distante, dunque ora serve confermarsi e magari provare anche a centrare un filotto di vittorie che possa consentire ai blucerchiati di tenere vive le speranze di playoff.

Il Cagliari invece non sta replicando quanto fatto vedere nella passata stagione: dalla finale sfiorata al rischio di retrocessione, perché lo spareggio è lontano soltanto un punto. Bisogna quindi fare uno sforzo per risalire la corrente in maniera sensibile, detto che entrare nelle prime sei sarà parecchio complesso; vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Sampdoria Cagliari Primavera, aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida riflessione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA

Felice Tufano sceglie il 3-4-1-2 per la diretta Sampdoria Cagliari Primavera: si riparte sempre dalla coppia offensiva formata da Montevago e Mihailo Ivanovic, con Pozzato che invece agisce alle spalle in qualità di trequartista. A centrocampo il tandem dovrebbe essere formato da Segovia e Uberti, ma occhio alla candidatura di Caruana e Chilafi; Porcù e Migliardi saranno i due esterni su questa linea, in difesa poi vedremo Villa, Aquino e Miettinen che saranno schierati a protezione del portiere, come sempre Tantalocchi.

Il Cagliari di Michele Filippi gioca invece con un 4-3-3 nel quale Velizar Iliev è il portiere, davanti a lui una coppia formata da Palombi e Veroli mentre Zallu e Idrissi dovrebbero rappresentare i due laterali bassi. A centrocampo ecco la regia di Michele Carboni, con Cavuoti che sarà una delle due mezzali e poi il ballottaggio tra Caddeo e Sulev per occupare l’altra casella in mediana; nel tridente offensivo Ismael Konate resta favorito per fare il centravanti, ai suoi lati potremmo vedere Deriu e Masala ma ci sono anche Pulina e Vinciguerra che potrebbero essere titolari.











