DIRETTA/ Torino Juventus video streaming tv: è dominio bianconero nella storia (Serie A, 13 aprile 2024)

DIRETTA TORINO JUVENTUS, IL TESTA A TESTA

Nella diretta di Torino Juventus il bilancio pende in maniera pesante verso i bianconeri, con 77 vittorie juventine rispetto alle 35 dei granata e 45 pareggi. Nonostante ciò, la Vecchia Signora non è mai riuscita a ottenere quattro vittorie consecutive contro il Torino, mantenendo una serie positiva di 17 partite senza sconfitte (13 vittorie, 4 pareggi). Inoltre, la Juventus ha segnato in tutte le ultime 15 trasferte contro il Torino in Serie A, stabilendo così una lunga striscia di partite in gol in trasferta, seconda solo ad Atalanta (21) e Lazio (18). D’altra parte, il Torino ha avuto qualche difficoltà contro le squadre nelle prime tre posizioni della classifica, perdendo cinque delle ultime sette partite contro di loro.

Formazioni Torino Juventus/ Quote: Allegri prepara qualche sorpresa (Serie A, 13 aprile 2024)

Nonostante ciò, il Torino ha mostrato una solida difesa in casa, mantenendo la porta inviolata per 10 volte in questa stagione di Serie A, un record che nessun’altra squadra ha eguagliato. Tuttavia, non sono mai riusciti a raggiungere 11 clean sheet in una singola stagione di Serie A. La Juventus, al contrario, ha avuto qualche problema nelle trasferte di recente, perdendo tre delle ultime quattro partite. L’ultima volta che hanno subito una striscia così negativa lontano dallo stadio è stata nel periodo tra marzo e maggio 2010. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Torino Verona Primavera (risultato finale 2-2): Cissé firma la doppia rimonta! (8 aprile 2024)

TORINO JUVENTUS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Torino Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Torino Juventus sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

Diretta/ Empoli Torino (risultato finale 3-2): la decide Niang! (Serie A, 6 aprile 2024)

CONFERMATO IL SOLD OUT

Ci avviciniamo alla diretta Torino Juventus, che si gioca oggi sabato 15 aprile alle ore 18:00. I granata erano in fiducia dopo i due pareggi con Fiorentina e Napoli più le vittorie sul campo dell’Udinese e contro il Monza, ma l’ultimo turno ha riservato un amara sorpresa ovvero la sconfitta rocambolesca con l’Empoli.

La Juventus invece è reduce da una doppia vittoria. La prima in Coppa Italia per 2-0 contro la Lazio, vendicano l’1-0 dei biancocelesti in campionato, e l’1-0 con la Fiorentina in Serie A, da cui era reduce appunto da due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro giocate. Le due squadre sono distanti 18 punti con la Juventus a 62 e il Torino a 44.

TORINO JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

E’ interessante capire come se lo giocheranno Juric e Allegri questo derby. E proviamo a capirlo a partire dalle probabili formazioni della diretta Torino Juventus, che sveleranno in parte i piani partita dei due allenatori. I granata non muteranno il loro atteggiamento tattico e scenderanno in campo con il solito 3-4-1-2. In porta Milinkovic-Savic, difesa a tre con Tamèze, Buongiorno e Rodriguez. A centrocampo ci saranno Bellanova, Linetty, Ricci e Lazaro. Vlasic sarà il trequartista dietro a Sanabria, Zapata.

La Juventus si schiererà in campo con un modulo molto simile a quello del Torino, ub 3-5-2. Tra i pali Szczesny, pacchetto arretrato composto da Gatti, Bremer e Danilo. Cambiaso e Kostic giocheranno da esterni mentre McKennie, Locatelli e Rabiot occuperanno la parte centrale. In avanti Chiesa e Vlahovic.

TORINO JUVENTUS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Gli scommettitori di calcio non si faranno scappare una puntatina sul derby. Per farlo bisognerà consultare le per scommettere della diretta Torino Juventus: seguendo appunto le quote si capisce che la squadra favorita è la Juventus che si gioca a 2.20. Secondo bet365, l’1 vale 3.75 mentre la X a tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5 viene quotato a 2.63 contro l’1.50 dell’Under alla stessa soglia. Si chiude infine con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.67.











© RIPRODUZIONE RISERVATA