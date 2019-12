Diretta Lazio Juventus/ Streaming video DAZN: Sarri rischia all’Olimpico (Serie A)

Lazio Juventus, partita che sarà diretta dal signor Michael Fabbri, si gioca sabato 7 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma e sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Scontro tra la terza e la seconda forza del campionato: la Lazio dopo il 3-0 all’Udinese di domenica scorsa ha consolidato la terza posizione, pur restando tallonata a 2 lunghezze di distanza da Cagliari e Roma, inanellando la sesta vittoria consecutiva. In campionato però i biancocelesti non battono la Juve in casa da ben 16 anni, dal dicembre del 2003. I bianconeri hanno appena perso la testa della classifica, lasciata all’Inter avanti di un punto dopo il sorprendente 2-2 in casa contro il Sassuolo. La squadra di Sarri è però ancora imbattuta in campionato e in casa della Lazio in Serie A è reduce da 5 vittorie consecutive, con 9 vittorie negli ultimi 10 precedenti nel massimo campionato. Statistiche schiaccianti che negli ultimi anni la Lazio ha allentato con la vittoria nella Supercoppa Italiana del 2017 e il blitz all’Allianz Stadium dello stesso anno. Il 22 dicembre le due squadre si troveranno di nuovo di fronte sempre per la Supercoppa Italiana (negli ultimi 7 anni Juventus-Lazio è la finale della competizione per la quarta volta) affrontandosi a Ryad, capitale dell’Arabia Saudita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Juventus, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del vostro satellite e che da questa stagione è disponibile anche per gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto un contratto con la nuova piattaforma. In alternativa, in assenza di un televisore, potrete seguire questa partita in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per collegarvi sul sito dazn.it oppure installando l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Lazio-Juventus, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. La Lazio allenata da Simone Inzaghi sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Jorge Silva, Jordan Lukaku, André Anderson, Cataldi, Parolo, Jony, Caicedo, Adekanye. Risponderà la Juventus guidata in panchina da Maurizio Sarri con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Questi i calciatori disponibili in panchina: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Demiral, Rugani, Emre Can, Danilo, Bernardeschi, Rabiot, Higuain.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.85, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.40, mentre il successo in trasferta viene quotato 2.40. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.80, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA