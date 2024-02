DIRETTA/ Cagliari Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (oggi 4 febbraio 2024)

DIRETTA CAGLIARI MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati al via della diretta di Cagliari Milan Primavera. Nell’ultimo periodo possiamo dire che gli isolani abbiano fatto bene: ci sono infatti quattro vittorie in nove partite, con anche due pareggi e dunque sconfitte limitate a tre. Il Cagliari non perdeva in casa da metà novembre ma è caduto contro il Monza dopo oltre due mesi, a domicilio il rendimento parla di quattro affermazioni con tre pareggi e queste due sconfitte, i gol segnati sono pochi (12) rispetto alle trasferte anche se con una partita in meno, per contro fa molto meglio la difesa che ha incassato 10 reti contro le 22 che il Cagliari Primavera ha subito nelle gare esterne di questo campionato.

Che il Milan sia in calo lo si evince dai numeri: i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime sei partite e due delle ultime nove, basti pensare che in precedenza c’erano state sette vittorie in dieci turni con una media punti che diceva 2,3 a gara, nella seconda metà di campionato invece questo dato è calato fino a raggiungere un punto esatto a partita. Dunque, Ignazio Abate va a caccia di riscatto; il suo Milan tutto sommato segna tanto (31 gol) e subisce il giusto (19 reti), ma in trasferta fa davvero fatica ad andare a segno avendo 10 marcature all’attivo, meglio invece la difesa esterna che in 9 partite ha concesso soltanto 7 gol. Finalmente per noi è il tempo di metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo: ci siamo davvero, la diretta di Cagliari Milan Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

CAGLIARI MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Milan Primavera sarà garantita su Sportitalia: ricordiamo infatti che questa emittente si occupa di trasmettere le immagini del campionato Primavera 1 e lo fa in diverse modalità. Sul televisore il canale è Sportitalia, che trovate al numero 60 del telecomando oppure al 5060 del decoder satellitare, chiaramente per gli abbonati; alcune gare però sono trasmesse soltanto in diretta streaming video, e in questo caso bisognerà consultare i canali SI Solo Calcio, originariamente al numero 61 ma oggi solo in mobilità, o SI Live 24, così come il sito www.sportitalia.com o la relativa app installabile sui vostri apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

CAGLIARI MILAN PRIMAVERA: VOGLIA DI RISCATTO!

Cagliari Milan Primavera, in diretta dal Centro Sportivo Asseminello alle ore 11:00 di domenica 4 febbraio, si gioca per la 20^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. C’è voglia di riscatto per entrambe; in particolare per un Milan che è sicuramente in calo rispetto all’ottimo avvio di campionato, come dimostra l’attuale quinto posto in classifica (comunque ancora a -4 dall’Inter). L’ultima giornata ha fatto registrare un pareggio interno contro la Roma, risultato tutto sommato positivo ma che ha lasciato i giovani rossoneri leggermente al guado.

Anche il Cagliari è reduce da un pareggio, quello sul campo del Bologna: i sardi si mantengono a una buona distanza rispetto ai playoff nel senso che possono andare a prenderli, ma servirà maggiore continuità nel corso delle prossime partite. Adesso, aspettando che la diretta di Cagliari Milan Primavera, possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano schierare le loro squadre sul terreno di gioco, e dunque come sempre ci prendiamo del tempo per andare a leggere insieme le probabili formazioni di questa interessante partita.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN PRIMAVERA

Nell’approcciarsi a Cagliari Milan Primavera Fabio Pisacane pensa al solito 4-3-1-2: Cogoni e Catena sono i due centrali difensivi a protezione del portiere Wodzicki, Arba e Idrissi corrono sugli esterni mentre al centro del campo il playmaking sarà quello di Diego Marcolini, con Mamadou Balde e capitan Michele Carboni che andranno ad agire sulle fasce laterali. Poi Ismael Konate rimane favorito per la trequarti; davanti scalpita Trepy, ma i due titolari anche oggi dovrebbero essere Achour, 5 gol in questo campionato, e Mutandwa.

Ignazio Abate si affida invece al 4-2-3-1: Camarda contende a Simmelhack la maglia di centravanti, la linea di trequartisti dovrebbe essere formata da Scotti, Hugo Cuenca e Diego Sia che saranno idealmente protetti dai due mediani, qui da valutare se uno tra Eletu e Malaspina possa lasciare il posto a Zeroli di ritorno dalla prima squadra. Bakoune e Bartesaghi i due laterali, Parmiggiani e Nsiala i centrali davanti a Raveyre; in panchina dovrebbe nuovamente andare Maximilian Ibrahimovic, figlio di un certo Zlatan che potrebbe esordire con la Primavera rossonera.











