Diretta Cagliari Milan/ Streaming video tv: la capolista vuole allungare! (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI MILAN: TURNO FACILE PER PIOLI!

La diretta di Cagliari Milan, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena sabato 19 marzo a partire dalle 20.45. La capolista sarà ospite degli isolani alla Sardegna Arena e cercherà a conquistare punti importanti per andare avanti nella corsa allo Scudetto. I sardi, da parte loro, hanno il compito di allontanarsi dalla zona retrocessione, che attualmente dista soltanto tre lunghezze. L’avversario è certamente ostico, ma tra le mura amiche dovranno quantomeno provarci.

I rossoblù, in virtù degli ultimi risultati negativi, sono infatti piombati in un’area della classifica pericolosa. Le due sconfitte recenti – contro Lazio e Spezia – hanno compromesso la corsa verso la salvezza, per cui adesso è tempo di tornare a portare a casa punti. I rossoneri invece sono reduci da due vittorie consecutive – contro Napoli ed Empoli – ma con le piccole in questa stagione hanno sempre avuto qualche difficoltà, come dimostrano il pari contro la Salernitana e la sconfitta contro lo Spezia. È per questo motivo che dovranno stare attenti.

DIRETTA CAGLIARI MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta di Cagliari Milan sarà visibile attraverso due canali: sia Sky Sport sia DAZN, come di consueto per i match di Serie A del sabato sera, trasmetteranno infatti l’impegno. Gli abbonati all’emittente britannica potranno vedere la sfida in televisione ai canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) oppure in streaming sulla piattaforma Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Gli abbonati all’emittente spagnola, invece, dovranno avere una SmartTv connessa a Internet per usufruire dello spettacolo tramite applicazione, viceversa potranno vedere la gara in streaming sul sito ufficiale DAZN.com oppure sull’app per tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

I due allenatori non devono fare i conti con particolari assenze in occasione della trentesima giornata di Serie A: andiamo dunque a vedere quali sono le probabili formazioni di Cagliari Milan. Gli unici out sono gli infortunati di lunga data: Rom, Strootman e Walukiewicz da una parte e Kjaer dall’altra, più Bakayoko che è in dubbio. I padroni di casa hanno recuperato Marin, che dovrebbe partire dal 1′. In ballottaggio invece Keita e Pavoletti per un posto al fianco di Joao Pedro. Questo il possibile 3-5-2 del tecnico Walter Mazzarri: Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Baselli, Zappa; Pavoletti, Joao Pedro. Gli ospiti invece hanno ormai ritrovato Ibrahimovic, che però dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina. Due i ballottaggi sulla trequarti: quello tra Diaz e Kessie e quello tra Saelemaekers e Messias. Questo il possibile 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

QUOTE CAGLIARI MILAN

Le quote di Cagliari Milan, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, confermano l’andamento delle due squadre in questa stagione. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti proposta a 5,25. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 1,65. Un pareggio, con il segno X, è infine fissato a 3,90.











