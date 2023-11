Diretta/ Cagliari Monza (risultato finale 1-1): traversa di Ciurria! (26 novembre 2023)

DIRETTA CAGLIARI MONZA (RISULTATO FINALE 1-1): TRAVERSA DI CIURRIA!

Ultimi cambi e, dopo un primo tempo di sofferenza, il Monza sembra avere più benzina nella ripresa, cercando più caparbiamente la vittoria. Al 39′ Scuffet deve deviare in angolo una gran botta di Gagliardini, mentre al 45′ anche il Cagliari ha una buona chance per il ko con Lapadula che non insacca da buona posizione. L’ultima grande possibilità per prendersi l’intera posta in palio ce l’ha però il Monza al 94′ con un cross deviato di Ciurria che va a stamparsi sulla traversa. Secondo legno per i brianzoli e match che si conclude sull’1-1. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Milan Cagliari Primavera (risultato finale 2-4): che colpo per i sardi! (25 novembre 2023)

DIRETTA CAGLIARI MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Monza viene garantita dalla televisione satellitare: la partita di Serie A sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canali 201 e 202 del vostro decoder) e sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento all’emittente. Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la diretta Cagliari Monza con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Cagliari Roma Primavera (risultato finale 0-2): decidono Cherubini e Mlakar! (12 novembre 2023)

PAREGGIA MARIC!

Ammonito Birindelli in apertura di secondo tempo per un fallo su Prati. Al 7′ proprio Birindelli trova la misura del traversone per l’inserimento di Mota Carvalho, pallone che finisce sulla traversa. E’ comunque il preludio al pareggio dei brianzoli che si concretizza al 16′: Maric, entrato al posto di Colombo, vince il duello aereo con Hatzidiakos su corner di Kyriakopoulos e firma l’1-1 di testa. Al 20′ Scuffet con un gran riflesso evita la doppietta di Maric, quindi viene ammonito Machin per un fallo su Makoumbou. (agg. di Fabio Belli)

CI PROVA BIRINDELLI

Ancora Cagliari in avanti e al 24′ Di Gregorio è reattivo su un tocco insidioso di Hatzidiakos. Al 31′ Prati non ha fortuna con una conclusione dalla distanza, il Monza fatica a scuotersi e ci prova Birindelli al 38′ con una conclusione che non crea però problemi a Scuffet. Viene ammonito Prati al 41′ per un fallo commesso proprio su Birindelli, poi una conclusione di Gagliardini finisce addosso a Colombo che quindi vanifica il tentativo del compagno di squadra. Si va all’intervallo col Cagliari avanti di misura sul Monza. (agg. di Fabio Belli)

Video/ Monza Torino (1-1) gol e highlights: un punto per le due squadre (Serie A 12^ giornata)

SBLOCCA DOSSENA!

Primo squillo del Monza al 3′ con Scuffet che alza sopra la traversa un colpo di testa di D’Ambrosio. Risponde il Cagliari con una conclusione di Di Gregorio, quindi al 10′ passano i sardi: Di Gregorio devia in angolo una conclusione di Viola, sul conseguente calcio d’angolo Di Gregorio si oppone a un colpo di testa di Goldaniga ma non può nulla sul tap-in di Dossena. Al quarto d’ora la difesa del Monza chiude su Petagna, brianzoli un po’ in affanno e al 20′ un tocco di Carboni manda in corner un’altra insidiosa conclusione di Luvumbo. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della gara che vede affrontarsi Cagliari Monza sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo la classifica con le statistiche più interessanti. Cagliari che ha raccolto solamente 9 punti da inizio campionato risultando essere la peggiore difesa con 24 reti subite in 12 partite, alla pari della Salernitana. I gol totali risultano essere 12 con grande attenzione che viene posta sulle prestazioni dell’angolano Zito Luvumbo che in settimana è sceso in campo con la propria nazionale pareggiando le sfide contro Capo Verde e Mauritius. Dall’altra parte del campo scende il Monza che ha realizzato 13 gol e ne ha subiti due in meno. I punti totali sono 17 con un grande periodo di forma che li vede aver raccolto 8 risultati utili nelle ultime 9 sfide. Grande merito va dato sicuramente al centrocampista Andrea Colpani. Per lui sei gol in campionato e convocazione con la nazionale seppur non sia riuscito ad esordire nelle due sfide contro Macedonia e Ucraina. Cerca spazio e conferme anche l’ex Lecce Lorenzo Colombo, a secco contro il Torino ma con una doppietta alle spalle nella sfida contro il Verona. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Cagliari Monza, poi la partita comincia! CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Hatzidiakos, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo. MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Carboni, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Colombo; Mota.

DIRETTA CAGLIARI MONZA: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Cagliari Monza: diamo uno sguardo ai testa a testa in modo da prepararci al meglio per questa gara. L’ultimo precedente tra queste due squadre è datato addirittura 11 marzo 2001 e la partita finì 1-0 per i brianzoli. Per trovare l’ultima vittoria del Cagliari bisogna andare ancora un po’ indietro, di circa sei mesi, quando il Cagliari riuscì in Sardegna a vincere 2-1. L’ultimo pareggio invece è del 1998 con uno 0-0 in casa dei brianzoli. Curioso come per due volte consecutive le squadre si sono sfidate in Coppa Italia quando ancora si disputava ai gironi.

La prima volta nel 1980 nel Girone 3, gara terminata 1-0 per i sardi, mentre quella successiva nel 1982 valevole per il Girone 1 e terminata ancora in favore del Cagliari, stavolta 2-1 esterno. La partita vinta con lo scarto più ampio va di nuovo ai sardi: parliamo della 25esima giornata di Serie B 1963/1964 quando furono addirittura cinque i gol inflitti dal Cagliari al Monza, rimasto in quel caso a zero. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CAGLIARI MONZA: AVVIO DIFFICILE PER RANIERI

Cagliari Monza, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 12.30 presso la Unipol Domus di Cagliari sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari ha affrontato un avvio di stagione difficile, ma sta cercando di rialzarsi. La squadra guidata da Claudio Ranieri mira principalmente alla salvezza e attualmente si trova al terzultimo posto con 9 punti, a soli uno dalla zona di salvezza. Nell’ultima partita, il Cagliari ha subito una sconfitta per 2-1 in casa della Juventus.

Il Monza ha iniziato la stagione con l’obiettivo di ottenere una salvezza tranquilla, ma non è da escludere che possa entrare in lotta per un piazzamento europeo, considerando la fastidiosa prestazione dell’anno precedente. Raffaele Palladino è stato confermato come allenatore della squadra. Attualmente, il Monza si trova al nono posto con 17 punti, con un vantaggio di otto punti sulla zona retrocessione. Nel recente turno di campionato, il Monza ha ottenuto un pareggio per 1-1 in casa contro il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MONZA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Monza, match che andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Claudio Ranieri schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Petagna. Risponderà il Monza allenato da Raffaele Palladino con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo.

CAGLIARI MONZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA