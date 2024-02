DIRETTA/ Cagliari Napoli video streaming tv: azzurri imbattuti nelle ultime cinque sfide (25 febbraio 2024)

DIRETTA CAGLIARI NAPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta di Cagliari Napoli pone di fronte due formazioni che nelle ultime 5 partite hanno regalato due pareggi e tre vittorie per i partenopei. La prima sfida che vi segnaliamo è quella giocata il 3 Marzo 2021 con il successo del Napoli con il risultato di 1-4. Ad andare in gol per i sardi Joao Pedro mentre per gli azzurri due volte Zielinski e una rete singola per Lozano e Insigne, quest’ultimo dagli 11 m. Pareggio con un gol per parte nella gara di ritorno con i gol di Osimhen e Nandez, fino al successo dei partenopei l’anno successivo con le reti ancora del nigeriano e di Lorenzo Insigne.

Ancora una volta bisogna poi parlare di un pareggio tra Cagliari e Napoli nel Febbraio 2022, con il gol nei minuti finali di Osimhen che permise alla squadra partenopea di strappare un punto in extremis. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è terminata, in termini assoluti, con il risultato di 2-1 per il Napoli grazie alle reti ancora una volta di Osimhen, che ha dunque un ottimo score contro il Cagliari, e Khvicha Kvaratskhelia. (Marco Genduso)

CAGLIARI NAPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cagliari Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Cagliari Napoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

CAGLIARI NAPOLI: LA PRIMA DI CALZONA IN SERIE A!

Cagliari Napoli, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso la Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Esordio anche in campionato per il nuovo tecnico azzurro Calzona, dopo l’1-1 in Champions League contro il Barcellona che tiene aperta la corsa alla qualificazione ai quarti di finale. Azzurri che devono però ora ripartire in campionato risollevandosi dal nono posto attuale.

Cagliari di fatto a -1 dal quartultimo posto, anche se i sardi sono ancora penultimi anche dopo l’ultimo pareggio in casa dell’Udinese, che ha comunque interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive in campionato. Nelle ultime dieci partite in Serie A il Cagliari ha ottenuto una sola vittoria, in casa contro il Bologna, e dovrà ora cercare un cambio di passo per dimostrare di credere davvero alla possibilità della salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Napoli, match che andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Claudio Ranieri schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Jankto, Makoumbou, Nandez; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. Risponderà il Napoli allenato da Francesco Calzona con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CAGLIARI NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.

