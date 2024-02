Diretta/ Udinese Cagliari (risultato finale 1-1): Gaetano risponde a Zemura (Serie A, 18 febbraio 2024)

DIRETTA UDINESE CAGLIARI (RISULTATO FINALE 1-1): PAREGGIO

Termina la diretta Udinese Cagliari, risultato finale di 1-1. Alla rete sotto l’incrocio di Zemura, risponde la squadra sarda con il colpo di testa di Gaetano. Tutto nel primo tempo in una partita molto lottata, testa, ma che non ha trovato vincitori.

I bianconeri mettono a referto la terza partita di fila senza perdere, salendo a quota 23 punti allungando sull’Empoli che ha pareggiato con la Fiorentina. Punto che muove la classifica anche per il Cagliari che va a 19, a +6 dall’ultimo posto e -1 dalla salvezza. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA UDINESE CAGLIARI (RISULTATO 1-1): GOL DI GAETANO

Finisce il primo tempo della diretta Udinese Cagliari, il risultato è ora di 1-1. Sul finire della frazione iniziale Gaetano serve Augello, cross dell’ex Sampdoria e colpo di testa del giocatore in prestito dal Napoli per il suo secondo gol di fila dopo quello alla Lazio.

Punteggio dunque in parità nonostante l’Udinese abbia fatto meglio in questo primo tempo. Come con i biancocelesti, è stata un’iniziativa di Gaetano a tenere a galla la squadra rossoblu. Ci si aspetta un bel secondo tempo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA UDINESE CAGLIARI (RISULTATO 1-0): ZEMURA SOTTO IL SETTE

Siamo a metà del primo tempo della diretta Udinese Cagliari, risultato di 1-0 dopo 25′. Ad aprire le marcature è stato Zemura con una rete da cineteca: l’esterno bianconero trova un gol bellissimo sotto l’incrocio che spezza l’equilibrio dopo 14 giri di lancette.

Il Cagliari soffre parecchio la baraonda friulana, reduce da una grande vittoria contro la Juventus a Torino. Rischia grosso però Lucca che dice a Mariani: “Ma sei pazzo”, prendendosi un cartellino giallo. Si può tranquillamente dire che c’è solo l’Udinese in campo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA UDINESE CAGLIARI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo alle statistiche della diretta di Udinese Cagliari nel mentre si ultimano i preparativi del match: l’Udinese sembra specializzarsi nel segnare nel primo quarto d’ora del secondo tempo, con un notevole 29% dei suoi gol segnati tra i minuti 46 e 60, rappresentando la percentuale più alta in tutto il campionato. Il Cagliari invece dimostra un’attitudine particolare nei minuti finali, con un notevole 41% dei suoi gol segnati tra i minuti 76 e 90. Attualmente entrambe le squadre stanno affrontando una fase difficile.

I friulani non hanno vinto nelle ultime 5 partite, mentre i sardi hanno perso 4 partite di fila. Inoltre, il Cagliari Calcio sta attraversando un periodo di risultati negativi in trasferta, non avendo vinto nessuna delle ultime 8 partite lontano dal proprio campo. Entrambe hanno mostrato difficoltà a segnare nelle rispettive dimore, con l’Udinese che non ha trovato la rete in 4 delle 12 partite casalinghe di Serie A di questa stagione e il Cagliari Calcio che non ha segnato in 6 delle 12 trasferte. UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Payero. All. Cioffi. CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. A disposizione: Radunovic, Iliev, Nandez, Viola, Prati, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Obert, Azzi, Di Pardo. All. Ranieri. (agg. Gianmarco Mannara)

TESTA A TESTA

La diretta della sfida Udinese Cagliari vede scendere in campo due squadre che nelle ultime 5 sfide giocate tra di loro hanno realizzato ben 14 reti. La prima sfida che analizzeremo è quella del 21 Aprile 2021 terminata con la vittoria per i sardi grazie alla rete sul calcio di rigore di Joao Pedro. La seconda gara è stata vinta con scioltezza dai bianconeri con l’incredibile risultato di 0-4. Ad andare in rete Makengo, Deulofeu (doppietta) e Molina. La terza sfida è stata vinta ancora una volta dalla formazione bianconera, questa volta con il risultato di 5-1.

Tripletta firmata dal portoghese Beto e reti singole di Molina, in gol come la sfida prima, e Becao. Per il Cagliari ad andare in rete il solito Joao Pedro. La partita giocata il 17 settembre 2023, quest’anno, è terminata con il pareggio con il risultato di 0-0. Tuttavia, non è l’unica sfida di quest’anno in quanto le due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra in Coppa Italia con il successo dei sardi grazie al gol nel finale di partita di Lapadula ai tempi supplementari. (Marco Genduso)

ROSSOBLU IN CADUTA LIBERA

La diretta Udinese Cagliari, in programma domenica 18 febbraio alle ore 15:00, racconta della 25esima giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci da una grande vittoria in casa della Juventus con la rete di Giannetti. Un successo che ha interrotto la sfilza di cinque gare consecutive senza i tre punti.

Per il Cagliari è notte fonda con ben quattro sconfitte di fila: 3-1 dal Frosinone, 2-1 subito dal Cagliari, ko per 4-0 contro la Roma e infine 3-1 interno con la Lazio. I sardi sono diciannovesimi a 18 punti, -2 dal Sassuolo e +5 dall’ultima in classifica cioè la Salernitana.

UDINESE CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Udinese Cagliari vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Okoye, difesa a tre con Perez, Giannetti e Kristensen. Ebosele e Kamara saranno i due esterni con Samardzic, Walace e Lovric a centrocampo. Tandem Thauvin-Lucca scelto da Cioffi.

Il Cagliari replica con il 4-3-2-1. Tra i pali ci sarà Scuffet, difeso qualche metro più avanti da Nandez, Dossena, Mina e Augello. Nella zona nevralgico del campo ecco Makoumbou, Prati e Sulemana. Ranieri opta per Viola e Gaetano dietro all’unica punta Lapadula.

UDINESE CAGLIARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Udinese Cagliari danno come favorita la squadra di casa a 1.91. Secondo bet365, la X vale 3.60 mentre il 2 fisso ben quattro volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è offerto a 2.05 con l’Under a 1.75. Concludiamo il discorso delle scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.











