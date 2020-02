Diretta Cagliari Napoli/ Streaming video tv: possibile sorpasso per Gattuso (Serie A)

Cagliari Napoli, che sarà diretta dal signor Doveri, si gioca alle ore 18:00 di domenica 16 febbraio: siamo nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 e si tratta di una sfida importante per entrambe le squadre. Separate da due punti in classifica, vanno a caccia di un posto in Europa League; la differenza sta nel fatto che il Cagliari, che pure non vince da tempo e ha esaurito la sua spinta iniziale (domenica è stato battuto dal Genoa), sta comunque disputando una stagione sopra le righe per quelle che erano le aspettative, e ora tutto quello che verrà sarà guadagnato. Il Napoli invece ha già esonerato Carlo Ancelotti; superato il girone di Champions League e qualificata alla semifinale di Coppa Italia, la squadra partenopea fatica a decollare in un campionato nel quale si trova in undicesima posizione dopo aver incredibilmente perso in casa contro il Lecce. Gennaro Gattuso ha una media punti che a malapena supera quota 1 e cerca riscatto; vedremo se sarà così nella diretta di Cagliari Napoli, aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare quali siano le scelte dei due allenatori analizzando più approfonditamente le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

Nelle probabili formazioni di Cagliari Napoli ci sono tre giocatori indisponibili: sfortunatissimo Pavoletti che si è nuovamente rotto il crociato nella fase di recupero, una cosa simile era successa a Milik che oggi sarà il suo avversario. Il toscano comunque non ci sarebbe stato, e mancherà anche Nainggolan che è squalificato: Rolando Maran pensa a Gaston Pereiro per supportare Joao Pedro e Giovanni Simeone, in alternativa spazio a Ionita o Birsa sulla trequarti con l’ex Rog che potrebbe tornare titolare come mezzala, al fianco di Nandez e Cigarini. In difesa Walukiewicz potrebbe prendere il posto dell’acciaccato Cacciatore, ovvero con Pisacane spostato a destra; Klavan l’altro centrale, Luca Pellegrini a sinistra e Cragno in porta completano lo schieramento. Il Napoli agisce con il 4-3-3: Meret dovrebbe essere in panchina ma non al top, dunque spazio a Ospina che sarà protetto da Koulibaly e Manolas con Di Lorenzo che torna a fare il terzino e Mario Rui che opererà sul versante opposto. A centrocampo ancora fuori Fabian Ruiz: le scelte di Gattuso dovrebbero premiare Allan e Zielinski come interni, con Demme che ormai si è preso la cabina di regia visto il grande impatto avuto sulla squadra. Davanti non si cambia: Callejon, tornato al gol, e Lorenzo Insigne saranno i laterali che agiranno insieme a Milik, che continua ad avere una straordinaria media realizzativa per minuti giocati.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Cagliari Napoli ci dicono che i partenopei sono favoriti: il valore posto sulla loro vittoria, 1,92 volte la somma giocata, è sostanzialmente la metà del 3,80 che identifica l’ipotesi del successo interno, per il quale dovrete scommettere sul segno 1. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,65 volte quello che avrete messo sul piatto.



