DIRETTA/ Cagliari Palermo video streaming tv: la grande storia del derby tra le isole

DIRETTA CAGLIARI PALERMO: TESTA A TESTA

Si avvicina sempre di più la diretta di Cagliari Palermo, gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni che raccontano molto dal 2001 ad oggi. In terra di Sardegna esistono sedici partite: la prima risalente al 20 gennaio 2002: nell’occasione poker dei padroni di casa nel ventesimo turno del campionato cadetto.

Il 30 marzo 2003, invece, il primo pareggio (2-2), ancora in Serie B. Per trovare la prima vittoria dei siciliani bisogna arrivare al 23 settembre 2007 con un gol di Zaccardo a decidere la gara utile per il quarto turno del campionato di Serie A. L’ultimo incrocio in Sardegna è, infine, quello del 12 agosto 2017, match valevole per la Coppa Italia terminato 1-1 con i gol di Joao Pedro e La Gumina e, poi, deciso in favore dei rossoblù ai calci di rigore. (Giulio Halasz)

CAGLIARI PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cagliari Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cagliari Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cagliari Palermo, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 14.00 presso l’Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Derby isolano col Cagliari che sta vivendo un eccellente momento, la cinquina inflitta al Perugia nell’ultima sfida ha blindato la qualificazione ai play off ma ora i sardi puntano innanzitutto a blindare il quinto posto e magari soffiare il quarto al Sudtirol, avanti di 3 lunghezze in classifica.

È settimo il Palermo, con 2 lunghezze di vantaggio su Pisa, Venezia e Ascoli e 3 su Reggina e Modena. Una vera bagarre per il settimo e l’ottavo posto che i siciliani proveranno a risolvere a loro favore, con l’ultima vittoria contro la Spal sicuramente incoraggiante in questo senso. All’andata Palermo vincente 2-1 sul Cagliari al “Barbera”, Cagliari vincente 1-3 nell’ultimo precedente di campionato disputato in Sardegna, ai tempi della Serie A, il 2 aprile 2017.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Palermo match che andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Claudio Ranieri schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Prelec. Risponderà il Palermo allenato da Eugenio Corini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Soleri.

CAGLIARI PALERMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

