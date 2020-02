Diretta Cagliari Parma/ Streaming video e tv: incrocio per l’Europa (Serie A)

Cagliari Parma, che sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati e si gioca sabato 1 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I sardi sono reduci da un ottimo pareggio in casa dell’Inter, con la rete di Nainggolan su deviazione di Bastoni che ha regalato nuovo entusiasmo alla squadra di Maran, riassorbita da Parma e Milan al sesto posto in classifica dopo la flessione che a metà dicembre l’ha allontanata dalla zona Champions League. 4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6 partite di campionato per il Cagliari che non vince però in campionato dalla sfida interna contro la Sampdoria dello scorso 2 dicembre. Quello col Parma sarà dunque uno scontro diretto in chiave europea, con gli emiliani che hanno battuto 2-0 l’Udinese nell’ultimo turno di campionato. All’andata era stato il Cagliari a calare il tris allo stadio Tardini, il 16 febbraio 2019 i sardi hanno invece vinto 2-1 l’ultimo match interno contro gli emiliani, che non vincono a Cagliari dallo 0-1 dell’8 maggio 2013, con rete decisiva messa a segno da Rosi.

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cagliari Parma, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari allenato da Maran dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Il Parma guidato in panchina da D’Aversa sarà chiamato a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kucka, Cornelius, Kulusevski.

Per chi scommetterà sulla sfida tra Cagliari e Parma, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.05, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.50 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 3.40. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.90 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



