Diretta/ Cagliari Pisa, streaming video tv: Liverani per la svolta (Serie B)

DIRETTA CAGLIARI PISA: SARDI FAVORITI!

Cagliari Pisa, in diretta sabato 12 novembre 2022 alle ore 14.00 presso l’Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre reduci da un avvio di stagione piuttosto deludente, ma pronte a cambiare marcia per scalare la classifica.

Diretta/ Udinese Cagliari Primavera (risultato finale 1-2): isolani ok in rimonta!

Il Cagliari ha raccolto 16 punti nelle prime dodici giornate, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. I rossoblu sono reduci da due pareggi di fila: 1-1 contro la Reggina e 2-2 contro il Sudtirol. Il Pisa, invece, è a quota 14 punti, raccolti grazie a tre vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 3-1 sul Cosenza.

Diretta/ Sudtirol Cagliari (risultato finale 2-2): pareggio di Odogwu al 95'!

CAGLIARI PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cagliari Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cagliari Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Pisa Cosenza (risultato finale 3-1): gran gol di Morutan per il tris!

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PISA

Liverani e D’Angelo alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a scoprire i probabili undici della diretta Cagliari Pisa. Partiamo dalla compagine sarda, in campo con il 4-3-3: Radunovic, Di Pardo, Altare, Capradossi, Obert, Nandez, Viola, Rog, Falco, Lapadula, Deiola. Passiamo adesso ai toscani, in campo con il 4-3-1-2: Livieri, Esteves, Hermannsson, Barba, Beruatto, Ionita, Nagy, Marin, Morutan, Masucci, Torregrossa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cagliari favorito sul Pisa secondo i principali bookmakers. Andiamo a scoprire le quote del match grazie agli esperti di Eurobet: la vittoria del Cagliari è a 2,15, il pareggio è dato a 3,10, mentre il successo del Pisa è quotato 3,70. Andiamo a scoprire i numeri delle scommesse sul numero di reti: Under 2,5 a 1,70 e Over 2,5 a 2,02. Leggermente più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,75 e 1,95.

© RIPRODUZIONE RISERVATA