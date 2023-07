DIRETTA CAGLIARI ROMA PRIMAVERA/ Video streaming tv: ecco i giovani giallorossi (oggi 26 luglio 2023)

DIRETTA CAGLIARI ROMA PRIMAVERA: FOCUS SUI GIOVANI GIALLOROSSI

Mentre aspettiamo la diretta di Cagliari Roma Primavera, spendiamo qualche parola in più anche sulla squadra giovanile giallorossa, attesa da un’amichevole di assoluto prestigio dal momento che non sempre capita a una formazione Primavera di poter affinare la propria preparazione estiva contro una squadra di Serie A – quando succede, è in genere la prima squadra della propria stessa società per vivere un test “in famiglia”.

Alla Roma Primavera invece è concessa questa particolare possibilità, grazie al fatto che sta svolgendo il ritiro estivo in Valle d’Aosta, proprio come il Cagliari “dei grandi”, che sarà l’amichevole di punta nella preparazione in montagna, senza tuttavia dimenticare che la Roma Primavera affronterà anche il Lecco. Tutto questo per aprire un nuovo ciclo dopo il campionato 2022-2023, che era stato trionfale in autunno per i giovani giallorossi ma si è poi chiuso con una seconda parte di stagione decisamente sotto tono. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Cagliari Roma Primavera, salvo novità in extremis, non sarà purtroppo trasmessa oggi, stesso discorso anche la diretta streaming video di Cagliari Roma Primavera, ma sicuramente il sito Internet e i profili social ufficiali della società rossoblù ma anche dei giallorossi ci daranno notizie in tempo reale sulla partita amichevole di questa sera.

CAGLIARI ROMA: SEMPRE UN’EMOZIONE PER MISTER RANIERI!

Cagliari Roma Primavera, in diretta dallo stadio Perucca di Saint Vincent, in Valle d’Aosta, è la partita amichevole che si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 26 luglio, un curioso incrocio fra la prima squadra del Cagliari e la formazione Primavera della Roma, dando vita a quello che potremmo quindi definire un “quasi derby del cuore” per mister Claudio Ranieri (naturalmente lo sarebbe stato completo con la prima squadra della Roma), che comunque dalla diretta di Cagliari Roma Primavera si aspetta riscontri importanti per i suoi rossoblù.

Dopo avere conquistato una promozione in extremis, nei minuti di recupero del ritorno della finale playoff di Serie B contro il Bari, il Cagliari si sta infatti preparando al ritorno nel campionato di Serie A e, dopo il derby vinto contro l’Olbia venerdì scorso al termine della prima fase della preparazione in Sardegna, arriva questo test contro una formazione giovanile ma di altissimo livello come è da sempre la Roma Primavera, motivo per cui la sfida potrebbe essere intrigante. Siamo allora decisamente curiosi di scoprire quali risposte potrebbe darci la diretta di Cagliari Roma Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA PRIMAVERA

Diciamo qualcosa infine anche circa le probabili formazioni per la diretta di Cagliari Roma Primavera, in particolare naturalmente per quanto riguarda i rossoblù sardi allenati dal mister Claudio Ranieri. Come base si può prendere il modulo 4-4-2 utilizzato dal Cagliari nella sua precedente uscita contro l’Olbia, a cominciare da Radunovic in porta; davanti a lui ecco una difesa a quattro, che cinque giorni fa era stata formata da Zappa, Obert, Dossena e Azzi.

Ecco poi in mediana un’altra linea a quattro, che per il Cagliari era stata inizialmente composta in mediana da Kourfalidis, Deiola, Makoumbou e Lella; quanto all’attacco, avevamo visto Viola in appoggio al centravanti Pavoletti. Questi undici naturalmente sono stati convocati tutti anche per il ritiro di Châtillon-Saint Vincent, vedremo se oggi ci sarà qualche novità nelle scelte iniziali.

