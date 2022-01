Diretta Cagliari Roma Primavera/ Streaming video tv: scontro al vertice

DIRETTA CAGLIARI ROMA: DE ROSSI VUOLE RIPRENDERE COI 3 PUNTI!

Cagliari Roma Primavera, in diretta alle ore 12.30 di oggi, venerdì 28 gennaio 2022, si gioca per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1, che riparte dopo una sosta di oltre un mese, prima per le festività e poi purtroppo per il Covid. La classifica ci ricorda che la diretta di Cagliari Roma Primavera sarà lo scontro al vertice: ripartenza col botto, il Cagliari è secondo con 25 punti ma la Roma sta facendo corsa a sé finora, dall’alto dei suoi 33 punti pur con una partita giocata in meno i giallorossi sono in fuga.

Giova ricordare che il Cagliari aveva finito il 2021 con un colpaccio, cioè battendo per 1-2 la Juventus in trasferta, confermando di essere una squadra eccellente, mentre per la Roma dobbiamo tornare indietro di una giornata in più per trovare il colpaccio giallorosso in casa del Napoli. In ogni caso tutto questo era successo prima di Natale, la ripartenza dopo uno stop così lungo è quindi un’incognita: cosa succederà in Cagliari Roma Primavera?

DIRETTA CAGLIARI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Roma Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su Sportitalia 60, l’emittente che è “casa” del campionato Primavera 1 offrirà inoltre il servizio di diretta streaming video, disponibile tramite l’app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Cagliari Roma Primavera naturalmente ci espongono a molti rischi, considerata la particolarità della situazione. Possiamo comunque prendere come punto di riferimento un modulo 4-3-3 per i rossoblù sardi di mister Alessandro Agostini, con il tridente offensivo che vede Tramoni e Desogus ai fianchi del centravanti Yanken, anche se contro la Roma potrebbe essere necessario qualche accorgimento.

Per la Roma di mister Alberto De Rossi, da moltissimi anni allenatore della Primavera giallorossa, il modulo dovrebbe essere il 3-4-1-2 e nel reparto offensivo dovrebbe esserci Volpato nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti Cherubini e Voelkerling Persson. L’ultima partita giocata risale tuttavia al 19 dicembre scorso, dunque molte variabili sono in ballo…



