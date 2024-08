CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI INSISTE PER LUKAKU

Il calciomercato Napoli si è misurato sin dai primi giorni con la necessità di rifondare la squadra, e Antonio Conte ha richiesto diversi rinforzi. Finora, il club ha messo a segno alcuni colpi, tra cui l’ingaggio a parametro zero di Leonardo Spinazzola, e gli acquisti di Rafa Marín e Alessandro Buongiorno. Tuttavia, un altro acquisto che sembrava quasi concluso, quello di Marco Brescianini, è saltato all’ultimo momento, e l’umore di Conte non è ottimale: per questo il DS Manna sta cercando di chiudere un tris di acquisti per riportare il sereno tra il tecnico appena assunto e la società.

Romelu Lukaku è il nome più atteso da Conte, un rinforzo cruciale per l’attacco. L’operazione di scambio con Victor Osimhen è in corso, e il direttore sportivo Manna si trova a Londra per cercare un accordo con il Chelsea e convincere Osimhen ad accettare il trasferimento, nonostante il PSG sia ancora nella mente del giocatore. La trattativa include una somma tra i 50 e i 60 milioni di euro, più il cartellino di Lukaku e una possibile ulteriore contropartita tecnica. Conte spera di avere Lukaku a disposizione per la seconda giornata di campionato.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: URGENZA A CENTROCAMPO

Per il calciomercato Napoli un altro colpo che si sta concretamente avvicinando risponde al nome di David Neres. L’esterno brasiliano è sempre più vicino a vestire la maglia del club azzurro, con un accordo quinquennale da 3 milioni di euro all’anno già raggiunto con il giocatore. Il Napoli è a un passo dall’accordo con il Benfica, con un’offerta di 25 milioni di euro più 5 di bonus. La conclusione dell’affare sembra imminente, e Neres potrebbe essere annunciato a breve.

La situazione a centrocampo però è particolarmente delicata, soprattutto dopo la beffa-Brescianini. Conte può contare solo su Anguissa e Lobotka, con i giovani Coli Saco e Iaccarino destinati al prestito. L’obiettivo principale è Billy Gilmour del Brighton, parte della missione inglese di Manna. La trattativa è quasi conclusa per una cifra di 15 milioni di euro, anche se sarà difficile averlo disponibile per la partita contro il Verona. Inoltre, il Napoli sta valutando l’acquisto di un altro centrocampista, con Scott McTominay del Manchester United tra i nomi considerati, anche se la richiesta di circa 30 milioni di euro rappresenta un ostacolo.

