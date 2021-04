Diretta/ Cagliari Roma streaming video e tv: tra salvezza ed Europa (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI ROMA: PROVE PER MANCHESTER!

Cagliari Roma, in diretta domenica 25 aprile 2021 alle ore 18.00 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Incrocio particolarmente importante in questo anticipo di Serie A per due formazioni arrivate allo snodo decisivo della loro stagione. Il Cagliari dopo 2 vittorie consecutive contro Parma e Udinese si è rimesso in corsa per la salvezza, ma ai sardi occorre maggiore continuità e soprattuto sperare in qualche passo falso da parti delle dirette concorrenti che non sono però più così lontane, in particolare Benevento e Torino che si trovano a sole 3 lunghezze di distanza.

DIRETTA/ Benevento Udinese (risultato 1-2) video streaming DAZN: la riapre Viola!

La Roma invece rischia di giocare con la testa a giovedì prossimo: per i giallorossi si prospetta la seconda semifinale europea nelle ultime 4 stagioni, a 3 anni dalla sfida tra le prime 4 di Champions League contro il Liverpool la squadra di Paulo Fonseca si giocherà l’accesso alla finale di Europa League contro il Manchester United. Un impegno che potrebbe condizionare questa sfida considerando il ritardo che i giallorossi hanno accumulato verso le posizioni che valgono la qualificazione in Champions attraverso il campionato.

Probabili formazioni Inter Verona/ Quote: riflettori puntati su Marco Silvestri

DIRETTA CAGLIARI ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Roma verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

Le probabili formazioni della sfida tra Cagliari e Roma presso la Sardegna Arena. I padroni di casa allenati da Leonardo Semplici scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Cerri. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paulo Fonseca con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Mirante; Mancini, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Calafiori; Carles Perez, Pastore; Borja Mayoral.

Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Quote: Vlahovic contro Szczesny

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Cagliari Roma, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.55 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.75 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.55 volte quanto avrete deciso di puntare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA