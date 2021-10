DIRETTA CAGLIARI ROMA: I GIALLOROSSI PER INVERTIRE LA TENDENZA

Cagliari Roma sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto, e si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 27 ottobre: per la 10^ giornata di Serie A 2021-2022 andiamo anche alla Sardegna Arena, dove José Mourinho va a caccia di conferme dopo il pareggio con cui, primo in campionato, ha fermato la corsa del Napoli. Forse la Roma avrebbe meritato qualcosa in più, e certamente i “titolari” dello Special One hanno mostrato un’altra faccia rispetto a chi ha incassato 6 gol dal Bodo/Glimt; questa è una vicenda che probabilmente non si esaurirà presto, ma ora la Roma ha bisogno di tornare a vincere in Serie A per restare agganciata alla zona Champions League.

Il Cagliari, dopo essersi tolto lo sfizio della prima vittoria, è tornato a faticare: sconfitto nettamente dalla Fiorentina, Walter Mazzarri resta in zona retrocessione e dunque sa bene che adesso ogni partita è sostanzialmente una finale, perchè la salvezza può passare anche da questi campi e bisogna dare risposte innanzitutto di orgoglio. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cagliari Roma; aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CAGLIARI ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Roma non sarà disponibile, perchè questa partita non è una di quelle fornite dalla televisione satellitare per la 10^ giornata (sono tre per turno): di conseguenza l’unico modo per assistere al match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento a DAZN, broadcaster ufficiale della Serie A che permetterà ai suoi abbonati la visione in diretta streaming video, con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

Brutte notizie per Mazzarri, che per Cagliari Roma perde Nandez e Strootman (grande ex) oltre a Walukiewicz: sarà dunque un centrocampo rinnovato con Alberto Grassi e Deiola ad accompagnare il regista Razvan Marin, mentre le corsie dovrebbero essere presidiate da Zappa (altro ex) e Lykogiannis con una difesa a tre nella quale dovrebbe ritrovare spazio Godin, insieme a Ceppitelli e Carboni pronto a proteggere Cragno. Davanti, c’è la possibilità di vedere Pavoletti titolare: finalmente il toscano dovrebbe avere la meglio su Keita Baldé Diao (per turnover) giocando insieme all’intoccabile Joao Pedro.

Nella Roma si è nuovamente fermato Smalling: dunque scelte obbligate con Gianluca Mancini e Ibanez a proteggere Rui Patricio, e come sempre il 4-2-3-1 di Mourinho non ha particolari sorprese. Dovrebbero infatti giocare i migliori: Karsdorp e Matias Vina come terzini, poi la mediana di centrocampo con Cristante e Veretout e la posizione di Lorenzo Pellegrini che come di consueto si alza, il nazionale sarà trequartista stretto tra i due esterni che ancora una volta saranno Zaniolo a destra e Mkhitaryan a sinistra. Come prima punta giocherà Abraham, anche se per turnover un’occasione potrebbe averla Shomurodov che tuttavia sembra destinato a partire dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Cagliari Roma, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,75 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,25 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 1,65 volte l’importo investito.



