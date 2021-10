DIRETTA ROMA NAPOLI/ Video streaming tv: campani avanti nello storico recente

DIRETTA ROMA NAPOLI: LO STORICO

La diretta di Roma Napoli ci offrirà un nuovo capitolo di una storia lunga e gloriosa, perché questa è la partita tra le due squadre di maggiore spicco nell’Italia centro-meridionale, una rivalità anche piuttosto sentita. Non possiamo sintetizzare tutto quello che è successo nella storia tra Roma e Napoli, limitiamoci allora ad un confronto sui dieci precedenti più recenti, giocati tutti nel campionato di Serie A dalla stagione 2016-2017 in poi. Dobbiamo osservare che i partenopei sono in netto vantaggio, grazie a ben sei vittorie a fronte di tre successi della Roma e un solo pareggio.

Nonostante si tratti di due piazze caldissime, il fattore campo è molto relativo: due delle tre vittorie della Roma sono arrivate a Napoli, d’altronde quattro delle sei affermazioni dei partenopei sono maturate nella Capitale. Il Napoli inoltre ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive e nello scorso campionato ha letteralmente dominato contro la Roma, battuta per 4-0 sotto al Vesuvio domenica 29 novembre 2020 e poi anche all’Olimpico per 0-2 nel match di ritorno domenica 21 marzo scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Napoli sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata, tra cui questa partita. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con DAZN.

SPALLETTI TORNA ALL’OLIMPICO, SARANNO FISCHI?

Roma Napoli, in diretta domenica 24 ottobre alle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico, sarà uno dei match di cartello della 9^ giornata di andata di Serie A. La Roma è a caccia del riscatto dopo la sconfitta subita per 0-1 contro la Juventus all’Allianz Stadium, dopo una partita ben giocata, in cui non è riuscita però a trovare la rete. A complicare il clima dell’ambiente giallorosso, la pesantissima sconfitta rimediata in Conference League: 6-1 dai norvegesi del Bodo. I tifosi capitolini si aspettano sicuramente una reazione da parte della formazione di José Mourinho.

Situazione ben diversa in casa Napoli. Luciano Spalletti si gode il primato in classifica a punteggio pieno, con 8 successi nelle prime 8 giornate e 24 punti. Nello scorso turno gli azzurri hanno superato di misura il Torino, vincendo 1-0. Nel giovedì di Europa League i partenopei hanno centrato anche il primo successo continentale, imponendosi sul Legia Varsavia con un netto 3-0, grazie alle reti del tridente Osimhen, Insigne, Politano. Luciano Spalletti si troverà quindi all’esame José Mourinho, con gli ultimi tre incontri che sorridono alla formazione napoletana. Nella scorsa stagione, il Napoli ha trionfato sia nella gara di andata che in quella di ritorno. La vittoria della Roma sui partenopei manca dal 2 novembre 2019.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA NAPOLI

Vediamo le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto per disputare Roma Napoli. Per José Mourinho, l’unico dubbio riguarda Zaniolo. Il trequartista giallorosso ha riportato un problema durante la scorsa partita giocata contro la Juventus, probabile quindi l’impiego di El Shaarawy. Il tecnico portoghese dovrebbe quindi optare per il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Rui Patricio. Difesa a quattro composta da Karsdrop, Mancini, Ibanez e Vina. Cristante e Veretout in mediana, davanti a loro Mkhitaryan, Pellegrini ed El Shaarawy che supporteranno Abraham.

Per il Napoli sembra non esserci alcun dubbio. Luciano Spalletti è pronto a lanciare l’ormai classico 4-3-3. A difendere la porta azzurra ci sarà Ospina. Davanti a lui il blocco di difesa composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. I tre di centrocampo saranno Fabian Ruiz, Anguissa e Zielinski. In attacco, Politano giocherà largo a destra, Insigne sul settore sinistro e la punta centrale sarà l’intoccabile Osimhen.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a dare uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Roma Napoli proposte dall’agenzia Snai. La vittoria della Roma, abbinata al segno 1 viene offerta ad una quota di 2.80. Un pareggio sembra essere il risultato meno probabile, infatti il segno X viene proposto a una quota di 3.45. Ad avere i favori dei pronostici è il Napoli, infatti la vittoria degli azzurri, abbinata al segno 2 è quotata 2.45.



