DIRETTA/ Cagliari Sampdoria Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 2 marzo)

Ci attende ormai il via della diretta di Cagliari Sampdoria Primavera, cioè giusto il tempo per presentare i numeri stagionali di rossoblù e blucerchiati prima del via all’incontro odierno. Il Cagliari Primavera ha raccolto un risultato per tipo nelle ultime tre giornate, ma i 32 punti complessivi in classifica per i sardi, che hanno raccolto nove vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, ci raccontano di un cammino soddisfacente; i gol segnati sono 35 e quelli al passivo 41, per cui è in realtà negativa (-6) la voce della differenza reti della Primavera del Cagliari.

Nelle ultime sei giornate non ha invece mai vinto – due sconfitte e quattro pareggi – la Sampdoria Primavera: è quindi un periodo di calo in un campionato abbastanza sofferto per i genovesi. In totale, i giovani blucerchiati hanno 24 punti in classifica grazie a sei vittorie, altrettanti pareggi e undici sconfitte, con un negativo -7 nella voce della differenza reti, grazie a 31 gol segnati a fronte tuttavia dei 38 invece al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Cagliari Sampdoria Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Cagliari Sampdoria Primavera basterà collegarsi al numero 60 del digitale terrestre, ergo sull’emittente televisiva di Sportitalia. Questo canale infatti detiene i diritti per il campionato primavera e sarà possibile seguirlo anche sul loro sito in streaming.

LA PRESENTAZIONE

Immergiamoci sul rettangolo da gioco della diretta di Cagliari Sampdoria Primavera che partirà ufficialmente oggi 2 marzo alle ore 13,00. La gara sarà valida per la 24esima giornata del campionato Primavera dove si affrontano due squadre che stanno vivendo momenti differenti in questa fase del campionato. Il Cagliari è attualmente all’ottavo posto in classifica, arriva alla partita dopo un pareggio per 1-1 contro il Frosinone e ha perso punti preziosi nelle ultime cinque uscite.

Poi c’è la Samp che occupa la quattordicesima posizione e sta attraversando una serie di risultati altalenanti, con quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il pareggio più recente è stato contro il Monza per 1-1.

CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo adesso dalla diretta di Cagliari Sampdoria alle loro probabili formazioni con la speranza di inquadrare i giocatori più interessanti da ambo le parti: è probabile che Simonetta venga schierato nella posizione di trequartista per i sardi. Grazie alle sue doti di rifinitura, sarà fondamentale nel mettere i compagni d’attacco in posizione di segnare, fungendo da snodo per la costruzione del gioco offensivo della squadra.

Per i liguri ci si può aspettare Langella come terzino. Dotato di impressionanti capacità fisiche di corsa, Langella è in grado di coprire bene il campo lungo la fascia e offrire un contributo significativo anche nell’apporto offensivo, grazie a cross precisi che possono mettere in difficoltà la difesa avversaria.

CAGLIARI SAMPDORIA, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote della diretta di Cagliari Sampdoria, tramite l’ausilio del sito di Bwin: il bookmaker mette il segno 1 a 2,2 mentre il corrispettivo ospite a 2,6. Il pareggio invece è stato fissato a 2,5











