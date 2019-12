Diretta Cagliari Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: sarda stra favoriti in casa

Cagliari Sampdoria primavera, diretta dall’arbitro Claudio Petrella, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 12.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Continuano a sognare i sardi che espugnando il campo del Napoli hanno inanellato la loro terza vittoria consecutiva. Situazione diametralmente opposta per gli avversari di turno, i blucerchiati che invece sono reduci da 3 ko di fila in campionato, subiti contro Empoli, Sassuolo e Juventus. Il Cagliari primavera al momento è l’unica formazione capace di tenere testa ai campioni d’Italia in carica dell’Atalanta, a 3 punti di distanza frutto dello scontro diretto che i bergamaschi sono riusciti a vincere in casa dei sardi. Dall’altra parte, la Sampdoria è quartultima in zona play out con una sola vittoria ottenuta contro il Torino nelle ultime 5 partite. Una situazione difficile per i genovesi che, curiosamente, assieme al Bologna sono finora l’unica formazione a non aver ottenuto neanche un pareggio nel campionato Primavera 1.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Sampdoria primavera, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 12.00, valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Cagliari Sampdoria primavera oggi, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Cagliari allenato da Canzi sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Ciocci; Cancellieri, Boccia, Carboni, Aly; Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi; Marigosu; Contini, Gagliano. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Piga, Atzeni, Iovu, Cusumano, Cossu, Fucci, Conti, Desogus, Manca. Risponderà la Sampdoria guidata in panchina da Cottafava con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Avogadri; Sorensen, Veips, Angileri, Pastor Carayol; Canovi, Pompetti, Chrysostomou; Bahouli; Premec, D’Amico. Questi i calciatori disponibili in panchina: Boschini, Ercolano, Pittaluga, Casanova, Sabatini, Raspa, Maggioni, Scaffidi, Brentan, Siatounis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA