Diretta Cagliari Sampdoria/ Streaming video tv: Maran cerca continuità (Serie A)

Cagliari Sampdoria sarà diretta dall’arbitro Gianluca Aureliano questa sera, lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 20.45 per completare la quattordicesima giornata del campionato di serie A alla Sardegna Arena. Cagliari Sampdoria daranno vita a una sfida piuttosto interessante anche per capire lo stato di forma. La compagine sarda è reduce da un pareggio a Lecce che non intacca il momento di forma davvero straordinario per gli uomini di Rolando Maran. La Sampdoria dal proprio canto è alla ricerca di punti pesanti per continuare a mettere da parte i risultati che le permetteranno di tirarsi fuori definitivamente dalla zona salvezza sotto la guida di Claudio Ranieri, che ha invertito la tendenza come dimostrato anche dal successo contro l’Udinese nello scorso turno. In questo momento il Cagliari può contare su 25 punti ottenuti in 13 gare diventando di fatto la principale sorpresa di questa stagione mentre la Sampdoria ha soltanto messo da parte 12 punti.

La diretta tv di Cagliari Sampdoria sarà questa sera un’esclusiva di Sky, di conseguenza gli abbonati potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport Serie A, che è il numero 202 della piattaforma satellitare. Sarà riservata a loro anche la diretta streaming video, disponibile tramite il servizio come di consueto offerto dal sito oppure dall’applicazione di Sky Go.

Spazio adesso alle probabili formazioni di Cagliari Sampdoria. Rolando Maran dovrebbe proporre i suoi uomini con l’ormai consueto schieramento basato sul modulo 4-3-1-2. In porta Rafael, mentre la linea difensiva dovrebbe prevedere da destra a sinistra i vari Mattiello, Pisacane, Klavan e Lykogiannis oppure Pellegrini. A centrocampo Cigarini a scandire le giocate con i fianchi Marko Rog e Nandez. Davanti a loro l’ex Inter e Roma Radja Nainggolan, mentre la coppia offensiva dovrebbe essere ancora una volta composta da Joao Pedro e Simeone. La Sampdoria invece dovrebbe rispondere con il 4-4-2. In porta Audero, nel ruolo di terzino destro Thorsby, difensori centrali sono Ferrari e Colley con Murru a spingere e proteggere sulla corsia mancina. A centrocampo Ekdal e Linetty con Gaston Ramirez sulla fascia destra e Jankto dall’altro lato. In avanti sarà ancora una volta l’intramontabile Quagliarella ad appoggiare Manolo Gabbiadini.

Analizzando con maggiore attenzione Cagliari Sampdoria con gli “occhi” delle agenzie di scommesse, in particolar modo di Snai, si evince una certa tendenza nel favorire il Cagliari, anche se non in maniera marcata. Infatti l’eventuale successo da parte dei padroni di casa darebbe diritto ad una quota pari a 2,20 per il segno 1 contro il 3,25 previsto per il pareggio (segno X) e il 3,45 per il segno 2 in caso di successo esterno della formazione allenata da Claudio Ranieri.



