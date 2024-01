DIRETTA/ Cagliari Sassuolo Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 6 gennaio 2024)

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A pochissimi minuti dal via, presentiamo la diretta di Cagliari Sassuolo Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 di sardi ed emiliani. Il Cagliari Primavera viene da due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con alti e bassi continui per un totale di 21 punti in quindici giornate, che sono stati il frutto di sei vittorie, tre pareggi e di nuovo sei sconfitte, globalmente c’è equilibrio anche se la differenza reti è in negativo e pari a -5 per il Cagliari, causata da ventidue gol segnati ma ben ventisette al passivo.

Video/ Atalanta Sassuolo (3-1) gol e highlights: la Dea passa il turno! (3 gennaio 2024)

Cammino globalmente migliore per il Sassuolo Primavera, che è reduce tuttavia da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre giornate; in totale la squadra emiliana ha raccolto finora 26 punti in classifica con otto vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, con la differenza reti che è di un soffio in territorio positivo per il Sassuolo (+1) dal momento che assommano a ventiquattro i gol segnati mentre sono evidentemente ventitré quelli al passivo per gli ospiti neroverdi. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Cagliari Sassuolo Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Atalanta Sassuolo (risultato finale 3-1): la Dea passa! (Coppa Italia, 3 gennaio 2024)

CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Sassuolo Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19. In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia Live24, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ L'Arsenal chiude per Kiwior, l'alternativa è Brassier (3 gennaio 2024)

LA PRESENTAZIONE

Cagliari Sassuolo Primavera in diretta sabato 6 gennaio 2024 alle ore 12.30 presso lo Stadietto Giulini di Assemini sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Calo da contrastare per entrambe le formazioni, il Sassuolo si era avvicinato alla testa della classifica ma due sconfitte consecutive, contro il Verona in trasferta e contro il Genoa in casa hanno costretto i neroverdi alla frenata, allontanandosi dalla prima piazza in classifica.

Anche il Cagliari è caduto prima della pausa natalizia, ko di misura in casa della Sampdoria e sardi che restano a metà classifica, anche se la zona play off è lontana ancora 5 lunghezze. Se il Cagliari dovesse battere gli emiliani però si aggiudicherebbe uno scontro diretto importante, vedendo riaprirsi le possibilità di partecipazione alla post season a patto di trovare una giusta continuità di rendimento che finora è mancata al gruppo rossoblu.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Sassuolo Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Giulini di Assemini. Per il Cagliari, Fabio Pisacane schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngan, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Theiner, Cinquegrano, Piantedosi, Di Bitonto, Kumi, Russo, Leone, Baldari, Bruno, Pigati, Cannavaro.

CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA