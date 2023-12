DIRETTA/ Sampdoria Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (23 dicembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Nel prossimo confronto di questa diretta di Sampdoria Cagliari Primavera, un’analisi statistica mette in luce aspetti significativi che potrebbero delineare le dinamiche della partita. Il Cagliari presenta una solida performance quando gioca fuori casa, con una media di vittorie del 35%. Dall’altro lato, la Sampdoria ha una percentuale di vittorie leggermente inferiore in casa, attestandosi al 25%. Questo suggerisce che il Cagliari potrebbe sentirsi più a suo agio quando si trova lontano dal proprio terreno di gioco. La difesa della Sampdoria ha subito in media 1,5 reti nel 67% delle gare disputate. Questo dato potrebbe essere un punto su cui il Cagliari cercherà di capitalizzare, cercando di mettere a segno gol e sfruttando eventuali fragilità difensive avversarie.

DIRETTA/ Sampdoria FeralpiSalò video streaming tv: liguri in serie positiva! (Serie B, 23 dicembre 2023)

D’altro canto, il Cagliari mostra una buona capacità realizzativa segnando due gol nel 40% delle partite giocate finora. La Sampdoria dovrà prestare attenzione alla prolificità offensiva del Cagliari e lavorare sulla propria difesa per limitare le opportunità avversarie. La gara tra Sampdoria e Cagliari Primavera potrebbe essere caratterizzata da un equilibrio tattico, con il Cagliari che potrebbe cercare di sfruttare la propria forza fuori casa e la Sampdoria che dovrà difendersi con efficacia. La capacità di entrambe le squadre di capitalizzare le opportunità e risolvere le criticità difensive potrebbe essere fondamentale per il risultato finale. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Napoli Cagliari (risultato finale 2-1): la decidono Osimhen e Kvara (Serie A, 16 dicembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Cagliari Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19.

In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Reggiana Sampdoria (risultato finale 1-2): Pirlo vince ancora!

ROSSOBLU REDUCE DA UNA VITTORIA

La diretta Sampdoria Cagliari Primavera, in programma sabato 23 dicembre alle ore 11:00, racconta della 15esima giornata del massimo campionato giovanile. I blucerchiati stanno vivendo un periodo pessimo con la netta vittoria contro la Juventus come unica gioia da due mesi a questa parte. Se consideriamo tutte le partite di novembre più quelle disputate a dicembre si contano sei sconfitte in sette gare.

Il Cagliari ha riscattato il pareggio con l’Empoli e la sconfitta col Torino con la vittoria contro il Frosinone per 4-2. Un successo che ha regalato altri tre punti ai sardi, attualmente a 21 e a ridosso della zona playoff, distante ora come ora solamente due lunghezze. L’ultimo periodo ha visto i rossoblu alternare prestazioni convincenti con prove meno entusiasmanti e a testimoniarlo è la varietà di esiti che si sono verificati: nelle ultime 10 partite ci sono state 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sampdoria Cagliari Primavera vede la squadra di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Scardigno, difesa a quattro con Porcu, Pellizzaro, Costantino e Langella. In regia ci sarà Uberti con Conti e Alesi mezzali. Il tridente offensivo vedrà Leonardi, Polli e Pozzato.

Il Cagliari replica col 4-3-1-2. Tra i pali Ilev, retroguardia composta da Arba, Cogoni, Catena e Idrizzi. A centrocampo, da destra verso sinistra, Sulev, Malfitano e Marcolini mentre il trequartista di giornata sarà Vinciguerra. Davanti a lui la coppia d’attacco Konate e Achour.

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le quote per le scommesse di Sampdoria Cagliari Primavera vedono favorita la squadra











© RIPRODUZIONE RISERVATA