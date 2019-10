Diretta Cagliari Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: neroverdi ancora a 0 punti

Cagliari Sassuolo Primavera, diretta dall’arbitro Eduart Pashuku sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Sardi reduci dall’entusiasmante successo in casa della Juventus, 0-2 per i rossoblu il risultato finale grazie alle reti entrambe messe a segno da Contini. Secondo colpo consecutivo in trasferta per i rossoblu che si erano già imposti sul campo dell’Empoli e che sono ancora imbattuti in campionato, avendo esordito in casa con un 1-1 contro il Genoa. E’ avvisato il Sassuolo che farà visita ai sardi dopo lo 0-2 in casa contro l’Atalanta: una sconfitta preventivabile contro un avversario di caratura superiore, anche se per i neroverdi è stata la seconda consecutiva subita in casa dopo il ko all’esordio contro la Lazio. Il Sassuolo con il Chievo è l’unica squadra ancora senza punti nel campionato Primavera 1, avendo perso anche il match in trasferta in casa del Genoa. L’unica sfida ufficiale vinta finora dagli emiliani è stata quella nel primo turno di Coppa Italia, 2-0 al Pisa con i gol di Pellegrini e Steau.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Sassuolo Primavera, alle ore 15.00 si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Cagliari Sassuolo Primavera, oggi sabato 5 ottobre 2019, sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. 4-3-1-2 per il Cagliari di Max Canzi schierata con: Ciocci, Porru, Carboni, Boccia, Aly, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi, Marigosu, Gagliano, Contini. 4-3-3 per il Sassuolo allenato da Francesco Turrini schierato con: Vitiello, Shiba, Aurelio, Ghion, Bellucci, Nagy, Pellegrini, Artioli, Mattioli, Manzari, Pinelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA