Diretta Sassuolo Atalanta Primavera/ Streaming video tv: la sfida degli opposti

Sassuolo Atalanta Primavera si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 28 settembre 2019, per la terza giornata del campionato Primavera 1 edizione 2019-2020. Verso la diretta di Sassuolo Atalanta Primavera, possiamo naturalmente ricordare che i giovani nerazzurri nella scorsa giornata di campionato hanno travolto la Juventus con un clamoroso 5-0 che ben descrive il valore di un’Atalanta che porta con pieno merito lo scudetto sul petto. Per il Sassuolo il discorso è ben diverso, perché i neroverdi emiliani arrivano da una sconfitta per 3-0 sul campo del Genoa, di conseguenza nonostante giochino in casa non si annuncia un impegno facile per loro. La classifica, pur dopo sole due giornate, è già molto indicativa: sei punti e dunque punteggio pieno per l’Atalanta, Sassuolo invece tristemente ancora fermo al palo con zero punti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Sassuolo Atalanta Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia (in questo caso sul sottocanale Sportitalia Solo Calcio) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni attese per Sassuolo Atalanta Primavera di oggi. Per i padroni di casa allenati da Francesco Turrini potremmo disegnare un 4-3-3: in difesa Shiba, Pilati, Bellucci e Aurelio nella linea a quattro davanti al portiere Turati; a centrocampo Midolo, Artioli e Ahmetaj, considerata anche la squalifica di Steau; in attacco invece ecco il tridente con Manzari e Pellegrini ai lati del centravanti Mattioli. Modulo 4-3-3 anche per l’Atalanta di Massimo Brambilla che potrebbe schierare Ndiaye in porta; davanti a lui i quattro difensori Bergonzi, Okoli, Guth e Brogni; nel centrocampo a tre i titolari potrebbero essere Gyabuaa, Da Riva e Cortinovis, infine in attacco le ali Traoré e Cambiaghi più la prima punta Colley.



