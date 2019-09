Diretta Juventus Cagliari Primavera/ Streaming video e tv: bianconeri per il riscatto

Juventus Cagliari Primavera si gioca sabato 28 settembre 2019 alle ore 11.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Dopo l’ottimo esordio contro l’Empoli, la Juventus è reduce da una giornata-shock, una trasferta in casa dell’Atalanta conclusasi con una vittoria degli orobici con un clamoroso 5-0. Una battuta d’arresto sorprendente per i bianconeri che anche in UEFA Youth League erano stati convincenti, andando a vincere 0-4 sul campo dell’Atletico Madrid. La Juventus Primavera cercherà riscatto contro un Cagliari che rappresenta comunque un cliente difficile, con i sardi che si sono ben distinti nelle prime due giornate di campionato. Dopo il pareggio interno all’esordio contro il Genoa, infatti, i sardi sono riusciti ad espugnare il campo dell’Empoli vincendo in rimonta, con i gol di Gagliano e del nipote e figlio d’arte Bruno Conti, che con un vero e proprio eurogol ha ribaltato definitivamente la situazione in casa dei toscani. La sfida contro la Juventus avrà il sapore di un vero e proprio esame di maturità per la formazione rossoblu, considerando anche la voglia di riscatto che come detto animerà i bianconeri.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Cagliari Primavera, sabato 28 settembre 2019 alle ore 11.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Juventus Cagliari Primavera, sabato 28 settembre 2019 alle ore 11.00, sfida valevole per la terza giornata del campionato Primavera 1. 4-3-1-2 per la Juventus di Lamberto Zauli schierata con: Garofani; Leo, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Ahamada, Fagioli, Tongya; Abou; Stoppa, Sene. 4-3-1-2 per il Cagliari allenato da Max Canzi schierato con: Ciocci, Porru, Aly, Carboni, Kanyamuna, Zinfollino, Marigosu, Conti, Manca, Lombardi, Gagliano.



