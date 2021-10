Diretta/ Cagliari Sassuolo Primavera, streaming video tv: Sardi costanti

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA: ROSSOBLU ANCORA IMBATTUTI

Cagliari Sassuolo, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 10.45 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Dopo la sosta il Cagliari riparte cercando costanza nella sua azione, dopo un’eccellente partenza stagionale tra Coppa Italia e campionato che ha portato i rossoblu ad essere ancora imbattuti. Prima della sosta è arrivato un pareggio sul campo della Spal, dopo tre vittorie consecutive contro Genoa, Fiorentina e Monza, quest’ultima sfida ha garantito il passaggio del turno in Coppa Italia.

Il Sassuolo Primavera invece al momento è in sofferenza, ultimo in classifica con un solo punto conquistato nelle prime quattro partite di campionato, grazie al pareggio sul campo amico contro il Milan. Solo una vittoria in Coppa Italia contro il Perugia, ma i neroverdi sono chiamati ad una svolta proprio in Coppa Italia per evitare di trovarsi immediatamente in affanno: al momento il punto debole degli emiliani è l’attacco, un solo gol realizzato in quattro partite, nessuno finora ha fatto peggio dal punto di vista offensivo nel campionato Primavera 1.

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Massimiliano Agostini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Aniello; Delpupo, Iovu, Palomba, Zallu; Tramoni, Conti, Kourfalidis; Pulina, Yanken, Astrand John. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zacchi; Pieragnolo, Flamingo, Mirando, Paz; Daniels, Zenelaj, Citarella; Aucelli, Abubakar, Estevez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Asseminello, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



