Diretta Cagliari Sassuolo/ Streaming video tv: sardi in rottura prolungata (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO: DI FRANCESCO CONTRO IL SUO PASSATO

Cagliari Sassuolo è in diretta dalla Sardegna Arena, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 31 gennaio: anche per queste due squadre inizia il ritorno nella Serie A 2020-2021, siamo infatti alla 20^ giornata e il match ci propone ovviamente l’incrocio tra Eusebio Di Francesco e il suo passato più rappresentativo. Oggi è Roberto De Zerbi a voler aprire un ciclo neroverde, ma il suo Sassuolo ha calato nettamente la sua produzione dopo un avvio splendido e, perdendo in rimonta contro la Lazio, è stato agganciato dal Verona con la Sampdoria che si è sensibilmente avvicinato.

Ben altri problemi li ha il grande ex, perché il Cagliari ha perso le ultime sei partite (sette, contando la Coppa Italia) ed è sprofondato al terzultimo posto in classifica: situazione delicatissima per i sardi, ma la società ha confermato la fiducia a Di Francesco che ora dovrà provare a dare una sterzata a un campionato che rischia di essere fallimentare. Aspettando la diretta di Cagliari Sassuolo, proviamo a verificare in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco della Sardegna Arena, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Sassuolo sarà disponibile per i soli abbonati alla televisione satellitare: il canale cui fare riferimento in questo caso è Sky Sport Serie A, che troverete al numero 202 del decoder Sky. In assenza di un televisore, come sempre, sarà possibile a questa partita anche attraverso il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go, riservata ovviamente ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO

Ancora senza Rog, Di Francesco deve rinunciare anche a Nandez (squalifica) per Cagliari Sassuolo: problemi a centrocampo, ma l’assetto titolare dovrebbe prevedere Nainggolan e Duncan a fare da supporto a Razvan Marin che si occuperà della cabina di regia. Dunque il Ninja fa un passo indietro, lasciando la trequarti a Joao Pedro e Riccardo Sottil; Giovanni Simeone favorito su Pavoletti per il ruolo di prima punta, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Godin e Ceppitelli (ma può tornare titolare Walukiewicz) con Cragno in porta, Zappa e Lykogiannis saranno i terzini. Nel Sassuolo sono ancora out Defrel e Domenico Berardi: quasi scontata la linea offensiva nella quale Hamed Traoré, Djuricic e Boga faranno compagnia a Caputo, Raspadori e Haraslin potrebbero essere le sorprese. Locatelli farà coppia con Obiang nella solita cerniera di metà campo, quasi decisa anche la difesa visto che Chiriches e Gian Marco Ferrari comanderanno questo reparto schierato a protezione di Consigli, sulle fasce ancora vivi i ballottaggi Muldur-Toljan e Rogério-Kyriakopoulos.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Cagliari Sassuolo, e allora andiamo subito a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 3,10 volte la posta contro il valore di 2,30 che è stato posto sul segno 2, che identifica ovviamente l’eventualità del successo ospite. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



