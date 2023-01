Diretta/ Cittadella Cagliari, streaming video tv: sfida Embalo-Pavoletti (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA CAGLIARI: PARTITA EQUILIBRATA!

Cittadella Cagliari, in diretta venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 16.15 presso lo Stadio Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie B. Punti pesantissimi quelli in palio questo pomeriggio tra due squadre reduci da una prima parte di stagione tra luci e ombre.

Il Cittadella è diciassettesimo in classifica con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. Dopo un periodo negativo, Antonucci e compagni hanno ritrovato la vittoria nell’ultimo turno grazie all’1-2 sul campo del Pisa. Reduce dal cambio di allenatore, con il passaggio di testimone da Liverani a Ranieri, il Cagliari è situato all’ottavo posto con 28 punti, raccolti grazie a sette vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. Due vittorie di fila per i rossoblu, nell’ultimo turno il 2-0 ai danni del Como.

CITTADELLA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Cagliari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Cagliari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CAGLIARI

Gorini e Ranieri alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Cittadella Cagliari. Partiamo dai veneti, il modulo è il 4-3-1-2: Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Cassandro, Crociata, Branca, Mastrantonio, Antonucci, Lores, Embalo. Passiamo adesso al Casteddu, riproposto il 3-5-2: Radunovic, Altare, Dossena, Capradossi, Zappa, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi, Lapadula, Pavoletti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Grande equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Cittadella Cagliari. Andiamo ad analizzare l’1-X-2 attraverso i numeri di Eurobet: la vittoria del Cittadella è a 2,85, il pareggio è a 3,00, mentre il successo del Cagliari è a 2,70. Poche reti secondo i bookmakers: Under 2,5 a 1,52 e Over 2,5 a 2,40. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,97 e 1,77.

