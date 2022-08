Diretta Cagliari Torino Primavera/ Streaming video tv: si riparte da allenatori nuovi

DIRETTA CAGLIARI TORINO PRIMAVERA: ISOLANI PER IL RISCATTO!

Cagliari Torino Primavera sarà diretta dal signor Luca Cherchi, e si gioca alle ore 10:30 di sabato 20 agosto: anche qui riparte il campionato Primavera 1 2022-2023, con una prima giornata che ci consegna subito la squadra isolana a caccia di riscatto. Dopo la semifinale dello scorso anno il Cagliari Primavera riparte da Michele Filippi e la stessa voglia di stupire: le ultime stagioni sono state brillanti per i giovani sardi che puntano chiaramente alla conferma, pur sapendo che le gerarchie si possono azzerare anno dopo anno.

Il Torino Primavera invece si è salvato con fatica, evitando comunque i playout: per una società che ha sempre fatto del settore giovanile il proprio punto di forza non è stato un risultato positivo, e dunque per la nuova stagione i granata vogliono sicuramente correre per un posto nei playoff. Aspettiamo che la diretta di Cagliari Torino prenda il via; nel frattempo possiamo fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori per l’esordio stagionale, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CAGLIARI TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Torino Primavera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita del campionato 1 infatti andrà in onda soltanto sull’app Sportitalia, che potrete liberamente scaricare e installare su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. La visione del match di conseguenza sarà esclusivamente in diretta streaming video; a tale proposito ricordiamo che per assistere alle immagini potrete avvalervi anche del sito ufficiale dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI TORINO PRIMAVERA

Anche Filippi dovrebbe adottare il 4-3-3: nella diretta Cagliari Torino Primavera possiamo dunque ipotizzare che il portiere sia Lolic, con una linea difensiva nella quale Sulis e Mura possono essere i due terzini mentre i centrali Palomba e Pintus, anche se chiaramente per la prima di campionato è tutto in divenire. Centrocampo comandato da Manuel Conti, con Michele Carboni e Corsini (o Caddeo) che possono essere le due mezzali; poi il tridente offensivo nel quale Lisandru Tramoni si prende ancora il ruolo di esterno destro, a sinistra può operare Pulina mentre il centravanti dovrebbe uscire dal ballottaggio Yanken-Vinciguerra.

Il nuovo Torino di Giuseppe Scurto potrebbe affidarsi a un modulo speculare: Fiorenza o N’Guessan tra i pali, Dellavalle e Chiarlone al centro di una difesa completata dai due terzini Ali Dembélé e Sebas Wade. Poi la mediana, con tanti volti nuovi: qui Samuele D’Agostino potrebbe essere chiamato a gestire la manovra venendo supportato dalle mezzali Weidmann – arrivato dal Psg e Ruszel che se la gioca con Gheralia, mentre nel reparto avanzato Caccavo dovrebbe avere la conferma della maglia da titolare con Dell’Aquila e Vaiarelli eventualmente sugli esterni, attenzione però anche a Ansah o Anyimah.











