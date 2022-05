Diretta Inter Cagliari Primavera/ Streaming video tv: semifinale scudetto!

DIRETTA INTER CAGLIARI PRIMAVERA: CHI SFIDERÀ LA ROMA IN FINALE?

Inter Cagliari Primavera, in diretta dallo stadio Enzo Ricci di Sassuolo alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 28 maggio 2022, sarà la seconda semifinale dei playoff del Campionato Primavera 1, una partita che avrà il fascino della sfida secca (con eventuali tempi supplementari) per designare naturalmente il nome della seconda squadra che si qualificherà per la finale scudetto di martedì prossimo in questi playoff ospitati per intero dalla Regione Emilia Romagna e che mettono in mostra il meglio del calcio giovanile italiano. In caso di parità dopo 120 minuti, andrà avanti l’Inter in virtù del migliore piazzamento in classifica.

Naturalmente la diretta di Inter Cagliari Primavera sarà una semifinale molto attesa, anche perché mette di fronte la seconda e la terza della stagione regolare, che erano separate da sole tre lunghezze. Grazie al secondo posto in classifica con 64 punti, l’Inter Primavera è stata esentata dal primo turno dei playoff e fa oggi il suo esordio negli spareggi, mentre il Cagliari Primavera, che era stato appunto terzo, ha già dovuto eliminare la Sampdoria, non senza sofferenza perché la partita era terminata con un pareggio per 1-1 che premiò i sardi alla luce del migliore piazzamento in stagione regolare. In una partita secca può sempre succedere di tutto, siamo sicuri che le emozioni non mancheranno seguendo la diretta di Inter Cagliari Primavera…

DIRETTA INTER CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Cagliari Primavera sarà visibile sui canali di Sportitalia, che è l’emittente di riferimento per tutto il Campionato Primavera 1, in televisione sul canale numero 60 in chiaro ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Inter Cagliari Primavera. Per i nerazzurri allenati da Cristian Chivu si potrebbe ipotizzare un modulo 4-3-2-1 ma con alcuni dubbi sugli interpreti dal primo minuto: comunque proviamo ad ipotizzare Rovida in porta e davanti a lui la difesa a quattro che da destra a sinistra potrebbe vedere in campo Dervishi, Moretti, Fontanarosa e Silvestro; a centrocampo ecco il terzetto composto da Casadei, Sangalli e Fabbian; infine in attacco si potrebbero schierare Carboni e Peschetola sulla trequarti, a supporto della prima punta Jurgens.

La risposta del Cagliari Primavera si dovrebbe invece concretizzare in un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: D’Aniello tra i pali della porta rossoblù; davanti a lui i quattro difensori Zallu, Palomba, Obert e Secci da destra a sinistra; linea a tre invece a centrocampo, in questo caso composta da capitan Conti, Carboni e Cavuoti; infine l’attacco del Cagliari Primavera dovrebbe essere formato da Luvumbo a destra e Desogus a sinistra per affiancare il centravanti Delpupo.











