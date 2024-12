DIRETTA VERONA GENOA PRIMAVERA, OSPITI REDUCI DA UN KO

Due squadre reduci da risultati opposti per quanto riguarda quella che sarà la diretta Verona Genoa Primavera. Il match verrà disputato lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 12:00 in casa della formazioni gialloblu. Il Verona è tornata a vincere in occasione del match col Bologna dopo aver fatto un mezzo passo falso con il Cesena (1-1). Prima della gara contro i bianconeri, i gialloblu hanno battuto in ordine Monza, Cremonese, Sampdoria e Juventus.

I rossoblu sono incappati una sconfitta nell’ultimo turno di campionato ovvero l’1-0 in casa contro l’Empoli. Un risultato che ha fermato la striscia aperta di tre risultati utili consecutivi con le vittorie con Inter e Lecce intervallate dal pari col Cesena.

DOVE VEDERE DIRETTA VERONA GENOA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

In questo posticipo del lunedì i tifosi più accaniti liguri, potranno comodamente gustarsi la diretta Verona Genoa Primavera gratuitamente e in chiaro su Sportitalia. La diretta streaming invece è disponibile o sull’applicazione scaricabile ovunque oppure sul sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA GENOA PRIMAVERA

I gialloblu giocheranno con il modulo 3-5-2 con Zouaghi in porta. Difesa a tre con Nwanege, Kurti e Popovic. Agiranno da esterni Monticelli e De Battisti mentre a centrocampo Szimionas, Dalla Riva e Pavanatti. In attacco ci saranno Vermesan e Stella.

Il Genoa risponde con l’assetto tattico 4-3-1-2. Tra i pali Lysionok, pacchetto arretrato formato da Desert, Barbini, Kiysys e Contarini. Nella zona nevralgica del campo ecco Casa, Rossi e Fazio. Romano sarà il trequartista dietro a Dorgu e Ghirardello.

LE QUOTE DI VERONA GENOA PRIMAVERA

Se non avete avuto fortuna nel weekend potete decidere di studiare i pronostici e le quote per scommettere sulla diretta Verona Genoa Primavera. I gialloblu sono dati come favoriti di questo incontro di campionato 2.15 contro il 2 fisso a 2.90. Il pari vale 3.60.

L’Over 2.5 è messo a lavagna a 1.60 con l’Under alla stessa soglia a 2.20. Chiudiamo con Gol e No Gol a 1.50 e 2.30.