DIRETTA CAGLIARI CREMONESE PRIMAVERA, SQUADRE AGLI OPPOSTI

Ci sono due squadre che vivono un momento diverso tra loro. La diretta Cagliari Cremonese Primavera, in programma domenica 12 gennaio 2025 alle ore 13:00, mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. I rossoblu hanno vinto solo due delle ultime nove partite ovvero quelle contro Bologna e Fiorentina rispettivamente per 1-0 e 2-0. L’ultimo match è stato però perso con il risultato di 3-0 contro i giallorossi del Lecce.

La Cremonese invece non perde dal 29 novembre 2024 contro il Cesena per 1-0. Da lì in poi c’è stata una reazione d’orgoglio con le vittorie contro Sassuolo, Torino, Monza e Udinese. L’unico (mezzo) passo falso è stato quello di Empoli.

DOVE VEDERE DIRETTA CAGLIARI CREMONESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cagliari Cremonese Primavera, dovrete semplicemente girare sul canale 60 del digitale terrestre ovvero Sportitalia. Per la diretta streaming invece bisognerà scaricare l’applicazione o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CREMONESE PRIMAVERA

Il Cagliari Primavera scenderà in campo con il 4-3-2-1. In porta Iliev, difesa a quattro composta da Arba, Cogoni, Soldati e Grandi. Liteta sarà il regista con Balde e Sulev mezzali. Sulla trequarti Trepy e Simonetta, Achour davanti.

La Cremonese Priamvera replica con il modulo 3-5-2. Tra i pali Cassin, retroguardia con Bozza, Busolini e Olivo. Agiranno da esterni De Crescenzi e Marello con Di Leva, Pejcic e Barbaro nella zona nevralgica del campo. In attacco Lazzaro-Cosentino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI CREMONESE PRIMAVERA

A partire favorito è il Cagliari Primavera dato a 1.80 contro il 2 fisso per la Cremonese a 3.55, poco più alto la X a 3.65. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.95 e 1.75.

