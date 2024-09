DIRETTA CALDIERO TERME PRO VERCELLI, INIZIO POSITIVO

Un inizio di stagione favorevole per entrambe le formazioni che ora si ritrovano l’una contro l’altra. La diretta Caldiero Terme Pro Vercelli si disputerà domenica 15 settembre alle ore 18:30 presso lo stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona.

Probabilmente nemmeno i tifosi più ottimisti del Caldiero Terme si aspettavano un inizio simile con il doppio turno di Coppa Italia Serie C passato e le due vittorie in campionato contro Albinoleffe e Triestina, con la sola sconfitta contro il Padova.

La Pro Vercelli ha battuto ai rigori la Pro Patria in Coppa Italia di categoria, collezionando la prima vittoria della stagione. Fin qui due successi a zero contro Pergolettese e Lumezzane in Serie C mentre nell’ultimo turno con la Giana Erminio è arrivato il ko.

DOVE VEDERE DIRETTA CALDIERO TERME PRO VERCELLI, STREAMING VIDEO TV

Come tutte le partite della Serie C, anche la diretta Caldiero Terme Pro Vercelli si vedrà o su Sky oppure su NOW.

Stesso discorso riguarda anche la diretta streaming con le applicazioni di Sky e NOW scaricabili su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI CALDIERO TERME PRO VERCELLI

Siamo arrivati al momento delle probabili formazioni Caldiero Terme Pro Vercelli. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Giacomei, difesa a quattro con Mazzolo, Molnar, Baldani e Pelamatti. Mondini e Marra saranno le mezzali con Gattoni regista. Zerbato supporterà Fasan e Cazzadori.

Per la Pro Vercelli invece 3-5-2 che vedrà in porta Rizzo, difeso qualche metro più avanti dal terzetto Marchetti, Carosso e De Marino. Agiranno da esterni Vigiani e Clemente con Louati, Rutigliano e Sotto mentre in attacco Comi e Bonino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CALDIERO TERME PRO VERCELLI

Infine un’occhiata alle quote per le scommesse Caldiero Terme Pro Vercelli. Secondo i bookmakers, i favoriti sono i padroni di casa 2.35, poco più basso degli ospiti a 2.95. Il segno X relativo al pareggio è invece quotato a 3.

L’Over 2.5 viene offerto a 2.30 contro l’Under alla stessa soglia a 1.50. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente 1.95 e 1.68.